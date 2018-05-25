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陸民航局：44家外國航空全承諾整改「中國台灣」

藍北市議員提名33人 中山大同徵召林亭君

2018-05-25 20:33聯合報 記者楊正海╱即時報導

中國國民黨台北市委員會今召開台北市公職人員選舉提名審查小組會議，確定議員提名初選結果及里長提名作業要點，市議員共提名33席。因中山大同選區參選人都為男性，為爭取婦女保障名額，決定徵召原本放棄連任的現任議員林亭君。

市黨部主委黃呂錦茹說，依據黨提名原則，徵召以現任議員為優先，研議徵召現任議員林亭君，以爭取該選區議員婦女保障名額，今日會議中提案、提案通過，將送中常會後確認提名。

現任議員完成登記，且經黨團推薦有20名如下：(一）第一選區：汪志冰、陳重文（二）第二選區：闕枚莎、吳世正、陳義洲（三）第三選區：秦慧珠、王鴻薇、戴錫欽、陳永德 （四）第四選區：葉林傳、陳炳甫 （五）第五選區：郭昭巖、吳志剛、應曉薇 （六）第六選區：歐陽龍、王欣儀、陳錦祥、徐弘庭 （七）平地原住民選區：李芳儒 （八）山地原住民選區：李傅中武。

市議員初選民意調查自5月10日至23日止、分4階段進行，經初選勝出有12名如下： （一）第一選區：林杏兒、張斯綱 （二）第二選區：李明賢、游淑慧（同額免初選）（三）第三選區：王正德、徐巧芯（同額免初選金 （四）第四選區：王浩 （五）第五選區：林冠勳 （六）第六選區：李柏毅、羅智強、耿葳、鍾沛君 （七）平地原住民選區：無 （八）山地原住民選區：無

里長提名部分，預計於6月30日前完成。時程為（一）公告：本（107）年5月25日下午（二）領表：6月5日至6月6日（三）登記：6月6日至6月7日（四）提報名冊：6月22日。

國民黨北市議員提名33人，中山大同徵召林亭君。記者楊正海/攝影
國民黨北市議員提名33人，中山大同徵召林亭君。記者楊正海/攝影
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秦慧珠
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