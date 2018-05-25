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鄉下窮孩子讀不起台大 各方善心如潮要她安心求學

2018-05-25 18:41聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

受雲林家扶中心扶助的北港高中清寒學生李虹霏，透過「希望入學」管道錄取台大，卻因家貧無法負擔學費和台北的高生活費，家扶中心主委陳燦勳得知，將資助每學期3萬學雜費，同時即將接任北港扶輪社長的張篤恭今天更自掏腰包每學期贊助1萬2000元生活費，並勉勵她安心念書，學成返鄉回饋鄰里。

北港高中校長傅國樑說，李虹霏父親早逝，媽媽是大陸新住民，獨撐家計，相當辛苦，連年邁的阿公阿嬤也拖著老弱的身軀下田耕作，幫忙分擔家計，一起撫養3個小孩，家境清苦的李虹霏懂事勤學，求學過程中受到很多幫助，所以她立志將來當社工，能幫助貧弱的人，這次能如願讓她考上台大社工系，大家都為她感到高興。

由於台北的生活消費高，加上學費高也成為李虹霏家庭一大負擔，讓她感到十分苦惱，考上第一志願恐無法就讀，校長傅國樑尋求各方協助，雲林家扶中心主委陳燦勳獲知，馬上同意將資助她每學期3萬元學雜費。

即將接任北港扶輪社長的張篤恭昨天也將愛心送到學校，像爺爺疼孫女一般，要李虹霏安心讀書，他說，逆境中的鄉下小孩能考上台大相當不容易，更是北高之光，他也是台大畢業，不能眼睜睜看著即將成為他學妹的好孩子讀不了台大，但願微薄的資助能讓她無後顧之憂，安心完成學業，實踐回饋故鄉的夢想。

北港鎮長張勝智讚許李虹霏家窮志不窮的勤學精神，考上台灣第一學府，並也代表感謝陳燦勳、張篤恭等人對李的贊助和愛護，化解李的擔憂，並替李家減輕不少經濟負擔。

面對各界善心資助，李虹霏十分感動，她強調一定會努力用功，將來做一個有愛心的好社工，幫助更多窮弱，不辜負家鄉叔伯的善心援助及期望。

北港扶輪社長許家彰和遠距教學副主委郭文強及扶輪社前總監謝奇峰與電腦公司經理胡准銘等人也捐贈獎學金及電腦給學測績優生。

北港高中家扶中心受扶學生李虹霏勤學向上考取台大，即將接任北港扶輪社長的張篤恭（右...
北港高中家扶中心受扶學生李虹霏勤學向上考取台大，即將接任北港扶輪社長的張篤恭（右三）贊助她求學的生活費，愛心感人。記者蔡維斌／攝影
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北港扶輪社捐贈獎學金給北港高中學測績優學生。記者蔡維斌／攝影
北港扶輪社捐贈獎學金給北港高中學測績優學生。記者蔡維斌／攝影
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北港高中家扶中心受扶學生李虹霏（中）勤學向上考取台大，即將接任北港扶輪社長的張篤...
北港高中家扶中心受扶學生李虹霏（中）勤學向上考取台大，即將接任北港扶輪社長的張篤恭（右二）贊助她求學的生活費，愛心感人。記者蔡維斌／攝影
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北港高中家扶中心受扶學生李虹霏勤學向上考取台大，即將接任北港扶輪社長的張篤恭（左...
北港高中家扶中心受扶學生李虹霏勤學向上考取台大，即將接任北港扶輪社長的張篤恭（左）贊助她求學的生活費，愛心感人。記者蔡維斌／攝影
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北港扶輪社捐贈獎學金給北港高中學測績優學生。記者蔡維斌／攝影
北港扶輪社捐贈獎學金給北港高中學測績優學生。記者蔡維斌／攝影
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北港台大社工
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