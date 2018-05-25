鄉下窮孩子讀不起台大 各方善心如潮要她安心求學

2018-05-25 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



受雲林家扶中心扶助的北港高中清寒學生李虹霏，透過「希望入學」管道錄取台大，卻因家貧無法負擔學費和台北的高生活費，家扶中心主委陳燦勳得知，將資助每學期3萬學雜費，同時即將接任北港扶輪社長的張篤恭今天更自掏腰包每學期贊助1萬2000元生活費，並勉勵她安心念書，學成返鄉回饋鄰里。

北港高中校長傅國樑說，李虹霏父親早逝，媽媽是大陸新住民，獨撐家計，相當辛苦，連年邁的阿公阿嬤也拖著老弱的身軀下田耕作，幫忙分擔家計，一起撫養3個小孩，家境清苦的李虹霏懂事勤學，求學過程中受到很多幫助，所以她立志將來當社工，能幫助貧弱的人，這次能如願讓她考上台大社工系，大家都為她感到高興。

由於台北的生活消費高，加上學費高也成為李虹霏家庭一大負擔，讓她感到十分苦惱，考上第一志願恐無法就讀，校長傅國樑尋求各方協助，雲林家扶中心主委陳燦勳獲知，馬上同意將資助她每學期3萬元學雜費。

即將接任北港扶輪社長的張篤恭昨天也將愛心送到學校，像爺爺疼孫女一般，要李虹霏安心讀書，他說，逆境中的鄉下小孩能考上台大相當不容易，更是北高之光，他也是台大畢業，不能眼睜睜看著即將成為他學妹的好孩子讀不了台大，但願微薄的資助能讓她無後顧之憂，安心完成學業，實踐回饋故鄉的夢想。

北港鎮長張勝智讚許李虹霏家窮志不窮的勤學精神，考上台灣第一學府，並也代表感謝陳燦勳、張篤恭等人對李的贊助和愛護，化解李的擔憂，並替李家減輕不少經濟負擔。

面對各界善心資助，李虹霏十分感動，她強調一定會努力用功，將來做一個有愛心的好社工，幫助更多窮弱，不辜負家鄉叔伯的善心援助及期望。