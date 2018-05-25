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一年重建諾言實現 金山磺溪橋通車了

2018-05-25 18:54觀天下 記者廖品涵／金山報導

金山區新磺溪橋施工只用八個月，實現市長朱立倫一年內完工的承諾，也讓地方相當高興。...
金山區新磺溪橋施工只用八個月，實現市長朱立倫一年內完工的承諾，也讓地方相當高興。 圖／紅樹林有線電視提供
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去年六二大雨讓金山區磺溪橋遭湍急水勢掏空而斷成兩節，當時市長朱立倫在重建新橋動工儀式時，承諾工程要在一年內來完工，如今不負眾望，今(25)日舉辦了新磺溪橋通車典禮，市長朱立倫祈求交通順暢、人車平安，感謝市民包容工程期間的不便。

去年六二大雨超大的時雨量讓金山區的磺溪橋墩不堪湍急水勢沖刷倒塌，籌備重建期間，終於在法鼓山捐贈五千萬以及市府投入經費開始動工準備重建。

法鼓山果暉法師表示，法鼓山深根金山多年，與金山居民同甘苦，因此秉持著取之於金山、用之於金山，飲水思源的理念，協助磺溪橋重建，很感謝中央及市府的努力讓新橋完成，民眾不必再繞路而行。

新的橋興建完成，不但橋面更寬，更多了人行專用道，還有考量到新的防洪標準需求，橋體設計也比起以往加高不少，還有靠近三界壇路的橋段，裝設了三色號誌燈，藉此要改善以往多路口總會發生擦撞意外的交通不便，封閉磺溪橋將近一整年的時間，施工期間更是持續了八個月。

市長朱立倫表示，很感謝中央及地方的共同協助，還有金山居民的包容支持才有今天的新橋啟用，為此也在典禮過後向三官大帝來參拜祈福，希望新的磺溪橋開通後，交通順暢，人車平安。

金山朱立倫
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