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揮毫寫紅瓦 三芝智成堂要辦千人寫千壽

2018-05-25 18:55觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝智成堂文武聖廟七月七日舉辦「千人千壽的復古揮毫」，每人一片紅瓦在瓦片上寫上壽...
三芝智成堂文武聖廟七月七日舉辦「千人千壽的復古揮毫」，每人一片紅瓦在瓦片上寫上壽字，歡迎民眾共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供
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三芝智成堂文武聖廟為將傳統的書法技藝傳承，今年七月七日舉辦「千人千壽的復古揮毫」活動，每人一片紅瓦在瓦片上寫上壽字，結合傳統發展文創，更要藉次為三芝觀光添新風采，也歡迎民眾一起共襄盛舉。

智成堂文武聖廟每年都會舉辦書藝傳香書法比賽，今年將於暑假7月7日來進行比賽，「千人千壽的復古揮毫」活動，要應用復古水筆寫紅瓦的方式，每一個參與的人都可以選擇自己喜愛的字體，再瓦片上寫下壽字，未來這些壽字紅瓦也將放在廟宇周邊作為文創藝術永久保存。

錫板智成堂主委楊順復表示，以往紙張並不容易取得，想要練字時，都是以水筆在紅瓦上來練習，等到水乾了，又是一片新的瓦片，結合傳統發展文創舉辦復古揮毫，就是要將書法技藝傳承，也要藉此發展文創為三芝增添觀光風采。

福成社區發展協會理事長鄭國賢表示，過去一直有發展三芝一日生活圈的觀光理想，有美麗的景色，更有特色的廟宇讓民眾的身心靈有所寄託，如今錫板智成堂發揮社會責任，發展特色文創活動，不但成為觀光亮點，對於民眾而言靜下心寫書法更是相當療癒。

千人千壽的復古揮毫寫紅瓦活動，將於暑假期間7月7日來進行，三芝智成堂也期待不論老少都一同前來共襄盛舉，讓書藝傳香，也見證這個創下千壽紅瓦的歷史時刻。

文創
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