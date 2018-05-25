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副市長陳景峻有意辭意

2018-05-25 17:21聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

台北市副市長陳景峻將向台北市長柯文哲請辭。陳景峻下午表示「我想休息」，但請辭還是會幫忙柯文哲市長，柯文哲表示當然是需要幫忙，但在裡面幫，要幫就幫到底就好，「不是更直接」。

台北市副市長陳景峻（左）將向市長柯文哲請辭。陳景峻下午表示「我想休息」，但請辭後...
台北市副市長陳景峻（左）將向市長柯文哲請辭。陳景峻下午表示「我想休息」，但請辭後若需要還是會幫忙柯文哲市長，柯文哲（右）表示當然是需要幫忙，但在裡面幫，要幫就幫到底就好，「不是更直接」。記者曾吉松／攝影
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台北市副市長陳景峻（左）將向市長柯文哲請辭。陳景峻下午表示「我想休息」，但請辭後...
台北市副市長陳景峻（左）將向市長柯文哲請辭。陳景峻下午表示「我想休息」，但請辭後若需要還是會幫忙柯文哲市長，柯文哲（右）表示當然是需要幫忙，但在裡面幫，要幫就幫到底就好，「不是更直接」。記者曾吉松／攝影
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台北市副市長陳景峻（左）將向市長柯文哲請辭。陳景峻下午表示「我想休息」，但請辭後...
台北市副市長陳景峻（左）將向市長柯文哲請辭。陳景峻下午表示「我想休息」，但請辭後若需要還是會幫忙柯文哲市長，柯文哲（右）表示當然是需要幫忙，但在裡面幫，要幫就幫到底就好，「不是更直接」。記者曾吉松／攝影
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柯文哲陳景峻
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