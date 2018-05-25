「公私家菜計畫」 新北醫院首例變食物後花園

2018-05-25 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市政府推動「公私家菜計畫」，要在企業辦公大樓屋頂或閒置空間推廣種植可食地景，不僅節能減碳，更能強化農耕體驗與知識。耕莘醫院安康院區這次也加入計畫，成為首例醫院變「後花園」，日前辦理「可食地景-人與土地的連結」課程，現場共有15位耕莘醫院的醫護人員參與，透過課程找回人與土地的連結。

此次課程中，講師卓梅慧帶領學員倒土拌肥，將顆粒狀的粉肥拌入土中，接著解釋將忌避作物與蔬菜一同種植，能達到天然病蟲害防治的效果，適合不使用農藥的都市農耕，並準備了芳香萬壽菊、薄荷、香蜂草、迷迭香及紫蘇等各式香草，讓學員選種於自己的園圃內。

此外，也讓學員選種收成期長短不一的各式蔬菜，由於都市農耕不同於農夫種菜，以種植單一種類來極大化產量，反倒是以休閒活動的角度來思考，故選種不同收成期的蔬果，讓園圃持續收穫並增加農耕樂趣，同時也增加生物多樣性。