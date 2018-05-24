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社會福利參與式預算 泰山公所率先推動

2018-05-24 21:44觀天下 記者胡宇軒／泰山報導

新北市首例以區公所為主軸，推動 「社會福利」主題的參與式預算，泰山區公所5樓禮堂...
新北市首例以區公所為主軸，推動 「社會福利」主題的參與式預算，泰山區公所5樓禮堂正式宣布起跑。 圖／永佳樂有線電視提供
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新北市首例以區公所為主軸，推動 「社會福利」主題的參與式預算，今(24)日在泰山區公所5樓禮堂正式宣布起跑，社區居民都有機會對公共資源的分配，扮演直接參與的角色，共同討論預算計畫、提出方案、方案展覽，並且投票決定支出的優先順序。

參與式預算須透過民眾參與才能有辦法執行，泰山區公所將在6/6、6/20舉辦兩場住民社福大會，由在地居民對於泰山區的社會福利提出不同的想像，進而再由泰山在地人民團體投入及參與將想像變成提案。

社會局長張錦麗表示，由泰山區公所推動「社會福利」主題的參與式預算，不僅開創了新北首例，更是實踐「政治乃眾人之事」的真諦。

局長張錦麗指出，為讓跟民眾互動最密切的區公所與區民共同推動，一同瞭解參與式預算的精神，一方面培育公共參與的基層種子，一方面結合民眾生活經驗，共同決定社會福利方案與經費的使用。期待這樣的模式未來能夠推廣到各區，也感謝泰山區公所率先參與這次的草根民主實驗，為新北市的民主參與寫下歷史一頁。

泰山區長劉淑芬表示，泰山區的社會福利要靠鄉親來想、來做，參與式預算由在地居民來決定一部分公共預算的支出，應該如何運用，才能滿足在地的需求。也希望大家能多多參與這次參與式預算的各場活動，共同為泰山美好的未來盡一份力。

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