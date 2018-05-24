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酒駕死亡「歸零」 議員緊釘柯文哲吃完龜苓膏

2018-05-24 16:58聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

台北市議員何志偉下午在市議會總質詢時，對於酒駕死亡今年 「歸零」，當場請柯文哲吃龜苓膏，柯文哲在何志偉要求下，在備詢台上當場吃了幾口。在換別組議員質詢休息時間的時候，何志偉趨前站在柯文哲身旁監督他把龜苓膏吃完。

對於酒駕死亡今年 「歸零」，台北市議員何志偉請柯文哲吃龜苓膏。記者徐兆玄／攝影
對於酒駕死亡今年 「歸零」，台北市議員何志偉請柯文哲吃龜苓膏。記者徐兆玄／攝影
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何志偉站在柯文哲身旁監督他把龜苓膏吃完。記者徐兆玄／攝影
何志偉站在柯文哲身旁監督他把龜苓膏吃完。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲酒駕
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

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