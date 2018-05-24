親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

8年前的維基解密預言成真！揭露川普為什麼要怕中國

吳音寧送菜風波惹議 柯文哲：她太嫩了不知政治危險

北市智慧路燈人臉辨識遭質疑 林欽榮最新回應

2018-05-24 15:17聯合新聞網 綜合報導

台北市副市長林欽榮昨宣佈，北市府將於明年花費1.4億新台幣，建置1.26萬盞智慧路燈，而智慧路燈中的人臉辨識功能，因涉及隱私與資安疑慮引發熱議。林欽榮今日對此表示，未來市府將不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統。

北市府今（23）日宣佈，明（2019）年將擴大設置智慧路燈，然其中人臉辨識功能引...
北市府今（23）日宣佈，明（2019）年將擴大設置智慧路燈，然其中人臉辨識功能引發網友熱議，質疑侵犯穩私權。圖／資訊局提供
分享

林欽榮昨日於記者會指出，明年預計將智慧路燈擴大推展到內科、南港軟體園區、信義計畫區、松菸等地，並積極與電信業者、ICT產業業者合作，未來的路燈，可能有5G網路建置、車潮人流分析、PM2.5偵測等功能，而且還有人臉辨識功能。

消息一出，各界質疑人臉辨識侵犯穩私。國立政治大學法律系副教授劉宏恩在臉書貼文指出：「智慧路燈其中功能包括要做路上民眾的人臉辨識，莫名其妙，是誰同意你可以蒐集使用我們的人臉辨識資料？你憑什麼！」

網友指出「監控大時代」即將來臨，也有網友此舉抄襲對岸：「路燈人臉辨識向中共看齊？兩岸一家親？」、「才剛笑完對岸，現在台北也要GG了」、「跟北京接軌」、「我看再來會被抓到，智慧路燈的軟硬體，是外包made in china」。

也有網友提問：「路邊滿滿監視器，與人臉辨識有何不同」。有人回應：「人臉辨識是影像加上電腦運算，可以識別變裝，追蹤預判行徑路線，和單純監視器畫面攝影差太多了」。也有網友認為人臉辨識是未來趨勢應用，在5年內人臉辨識會運用在很多公共事務上。

針對此事，林欽榮今日在個人臉書說明， 台北市智慧路燈是要藉由智慧化的技術整合城市公共資訊，並將資訊進行分析，以提昇市政服務，例如交通環境、5G傳輸、公共安全維護與商業服務等需求。智慧路燈未來將「不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統」，未來開放廠商提案時，市府也將嚴格把關，不會侵犯民眾的個人隱私。

圖截自林欽榮臉書說明
圖截自林欽榮臉書說明
分享

資安
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

社子島生態開發 柯文哲：我們這邊很快，但中央卡住

2018-05-24 14:57

酒駕死亡「歸零」 議員質詢送柯文哲吃龜苓膏

2018-05-24 14:01

影╱違法開挖金瓜石？優人神鼓致歉澄清：只搬石頭

2018-05-24 12:10

金山漁港蹦火季 線上影展先《蹦火》

2018-05-24 14:20

新北低碳城市論壇 與德日蒙交流

2018-05-24 14:19

蓋雙溪水庫安全代價大 侯友宜：應先檢討基隆漏水率

2018-05-24 12:52

內湖公車不方便 高嘉瑜：柯文哲來住看看

2018-05-24 12:21

北市影視音機構招生有餘額 開放第二階段報名

2018-05-24 10:26

新北熱夯小神農華佗探險營 今年改電腦抽籤

2018-05-24 10:26

烏來的汽車美容 泰雅青年的愛車夢

2018-05-24 08:28

新北溫馨助學圓夢基金 學生感恩

2018-05-24 00:00

北市道路植栽差距大 議員疑大小眼

2018-05-23 23:59

紐約電影學院與台藝大 攜手培育電影人才

2018-05-23 23:55

北市實物銀行媒合 近兩月不到10件

2018-05-23 23:54

北市單一自住房稅降到1% 「會再降」

2018-05-23 23:50

「該換就換」 柯文哲誇北市鉛管2年汰換

2018-05-23 23:48

台北兒藝節展演逾300場 露營車看迷你戲

2018-05-23 23:40

萬里漁港爭擴港 漁業處：無需求

2018-05-23 23:29

朱立倫參加台北大學青聲座談 學生陳情停徵農地

2018-05-23 20:13

汐止白匏湖如世外桃源 地方盼規劃步道

2018-05-23 19:24

有機書屋進駐貢寮老街 重燃地方生命力

2018-05-23 19:24

綜所稅月過半倒數 汐止申報僅四成

2018-05-23 19:24

淡水漁藏文化館活化 塗鴉展獨特個性

2018-05-23 19:24

造船技術沒人學 貢寮業者憂斷傳承

2018-05-23 19:24

綠議員為蘇貞昌被嫌老抱不平 李四川：我確實年紀大

2018-05-23 17:46

新莊青年社宅租金5300元起跳 下月12日申請

2018-05-23 17:07

優人神鼓遭檢舉 被指濫墾金瓜石地質公園山坡地

2018-05-23 16:35

新北市容變美了！原來是一年來減桿402支

2018-05-23 15:08

紐約電影學院首來台 打造新北影視重鎮

2018-05-23 14:20

元培校園鳳凰花一枝獨秀 萬綠叢中一點紅

2018-05-23 13:38

放利多？北市單一且自住房屋稅1％ 柯文哲：未來還會再降

2018-05-23 13:16

北市都更容積獎勵？柯文哲：現況不太可能放寬

2018-05-23 13:08

上街撿菸蒂 柯文哲搖頭：台灣國民道德水準不高

2018-05-23 13:01

大安區里長座談 里長抱怨柯文哲：很少來交陪

2018-05-23 12:53

蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌勉學子：要當下一個侯友宜

2018-05-23 10:32

讓生活成為教室 新北市7月帶學童體驗菜市場

2018-05-23 08:30

侯友宜、蘇貞昌誰好？余天：用「跤腳趺」想也知道

2018-05-18 20:46
看更多

熱門文章

草屯鎮設共融式遊戲場 讓南投兒童樂園再添一處

2018-05-23 18:40

台灣最美是人情 白沙屯媽進香讓香客親身感受

2018-05-23 17:43

新莊青年社宅租金5300元起跳 下月12日申請

2018-05-23 17:07

金門縣議員特調添加脫硫渣飲品 官員不敢喝

2018-05-23 20:24

前南投縣長彭百顯 公開支持縣長參選人洪國浩

2018-05-24 12:08

桃園海螺文化館爭議 建築師公會認定「無抄襲」

2018-05-23 16:36

陳金德前妻縣議員黃素琴 宣布選羅東鎮長

2018-05-23 18:42

到溪頭納涼正夯 彰化縣增加公車班次

2018-05-24 07:51

朱立倫參加台北大學青聲座談 學生陳情停徵農地

2018-05-23 20:13

優人神鼓遭檢舉 被指濫墾金瓜石地質公園山坡地

2018-05-23 16:35

「消失的國土」外傘頂洲最快5年內沉入大海

2018-05-23 22:42

舊鞋救命 得來速車道募物資

2018-05-24 00:27

綠議員為蘇貞昌被嫌老抱不平 李四川：我確實年紀大

2018-05-23 17:46

白沙屯媽回鑾 「人情味超濃」

2018-05-24 00:14

影╱違法開挖金瓜石？優人神鼓致歉澄清：只搬石頭

2018-05-24 12:10

不滿黑箱作業 台東綠島鄉長今退出國民黨

2018-05-23 17:00

台中夜市生存戰：道路型夯 廣場型沒特色倒得快

2018-05-23 23:51

竹市地下道壁縫隙長了樹 若有地震會安好嗎

2018-05-23 18:26

蓋雙溪水庫安全代價大 侯友宜：應先檢討基隆漏水率

2018-05-24 12:52

台南這處賞荷祕境 荷花盛開超美

2018-05-24 08:28

內湖公車不方便 高嘉瑜：柯文哲來住看看

2018-05-24 12:21

好噁！垃圾場惡臭不時飄住家 黏蠅板瞬間黏滿

2018-05-23 16:30

桃園市永安漁港海螺設計 2次鑑定認無抄襲

2018-05-24 00:12

八德商圈周末封街 首次將電競賽事搬上街頭

2018-05-24 08:29

畢旅玩「成長」 不必「山六九」罐頭式行程

2018-05-23 23:47

慈濟科大翻轉海金沙 打造奇美部落專屬伴手禮

2018-05-24 10:26

鄭文燦：過去遷桃園煉油廠打假球，我這次是真的

2018-05-24 15:01

這個獎金源自鍾佳濱選票補助 如今匯聚了更多愛

2018-05-23 17:40

北市智慧路燈人臉辨識遭質疑 林欽榮最新回應

2018-05-24 15:17

一塊投藍撲滿回娘家 桃藍營募得近百萬元

2018-05-24 11:15

烏來的汽車美容 泰雅青年的愛車夢

2018-05-24 08:28

萬國旗掰了！ 南灣陽傘6月統一藍色

2018-05-23 23:11

汐止白匏湖如世外桃源 地方盼規劃步道

2018-05-23 19:24

來顆大甜心吧！ 屏東鳳梨產期下月進入尾聲

2018-05-23 16:33

屏東獨立書店 一家家開回來

2018-05-23 23:11

新竹無人回收站好方便 板模工回收達人

2018-05-24 00:09

北市單一自住房稅降到1% 「會再降」

2018-05-23 23:50

健檢預售屋契約 台中將公佈違規建商

2018-05-24 12:40

台中忠孝夜市納管 將收道路使用費

2018-05-24 00:08

5成纜線老舊 桃園LED路燈易失「明」

2018-05-24 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top