北市智慧路燈人臉辨識遭質疑 林欽榮最新回應

2018-05-24 15:17 聯合新聞網 綜合報導



台北市副市長林欽榮昨宣佈，北市府將於明年花費1.4億新台幣，建置1.26萬盞智慧路燈，而智慧路燈中的人臉辨識功能，因涉及隱私與資安疑慮引發熱議。林欽榮今日對此表示，未來市府將不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統。

北市府今（23）日宣佈，明（2019）年將擴大設置智慧路燈，然其中人臉辨識功能引發網友熱議，質疑侵犯穩私權。圖／資訊局提供 分享 facebook

林欽榮昨日於記者會指出，明年預計將智慧路燈擴大推展到內科、南港軟體園區、信義計畫區、松菸等地，並積極與電信業者、ICT產業業者合作，未來的路燈，可能有5G網路建置、車潮人流分析、PM2.5偵測等功能，而且還有人臉辨識功能。

消息一出，各界質疑人臉辨識侵犯穩私。國立政治大學法律系副教授劉宏恩在臉書貼文指出：「智慧路燈其中功能包括要做路上民眾的人臉辨識，莫名其妙，是誰同意你可以蒐集使用我們的人臉辨識資料？你憑什麼！」

網友指出「監控大時代」即將來臨，也有網友此舉抄襲對岸：「路燈人臉辨識向中共看齊？兩岸一家親？」、「才剛笑完對岸，現在台北也要GG了」、「跟北京接軌」、「我看再來會被抓到，智慧路燈的軟硬體，是外包made in china」。

也有網友提問：「路邊滿滿監視器，與人臉辨識有何不同」。有人回應：「人臉辨識是影像加上電腦運算，可以識別變裝，追蹤預判行徑路線，和單純監視器畫面攝影差太多了」。也有網友認為人臉辨識是未來趨勢應用，在5年內人臉辨識會運用在很多公共事務上。

針對此事，林欽榮今日在個人臉書說明， 台北市智慧路燈是要藉由智慧化的技術整合城市公共資訊，並將資訊進行分析，以提昇市政服務，例如交通環境、5G傳輸、公共安全維護與商業服務等需求。智慧路燈未來將「不會建置造成隱私疑慮的人臉辨識系統」，未來開放廠商提案時，市府也將嚴格把關，不會侵犯民眾的個人隱私。