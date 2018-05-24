親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

32歲工程師罹胰臟癌沒人肯開刀 絕望之際用這招救了自己

內湖公車不方便 高嘉瑜：柯P來住看看

2018-05-24 12:21聯合報 記者翁浩然╱即時報導

針對救內湖交通，台北市議員高嘉瑜今天指出，內湖公車班次少、路線蜿蜒，很不方便，3.3公里通勤距離，搭公車就43分鐘，比起開車多30多分鐘，讓公共運輸缺乏搭乘誘因，市府應推動北市版「跳蛙公車」等方案來調查、滿足民眾通勤需求。公運處表示，將研議相關方案。

台北市長柯文哲近來每天搭公車或捷運上班，盼藉此鼓勵民眾使用公共運輸；但高嘉瑜說，柯文哲從家裡到北市府約4.2公里，因市區公車路線班次多，搭公車僅需20分鐘左右，自行開車也只要13分鐘。

高嘉瑜指出，換作在內湖區舊宗路、行善路一帶，因周邊沒有捷運，加上公車班次少、候車時間長，前往市府的民眾大多自行開車，因為3.3公里只要7分鐘，但搭公車卻繞來繞去卻要花43分鐘。她建議柯文哲到內湖來住，試著搭公車到市府上班來體驗民眾苦處。

她表示，新北市府今年1月底與公車業者合作推出「跳蛙公車APP」，供北北基桃地區民眾建議路線與發車時間，只要募集到一定人數、購票人數穩定就能成行，現也有多條路線從新北到內科，卻未見北市府向市民說明如何有效利用APP，或主動訂出「遊戲規則」蒐集民意規畫有效的公車路線；北市接下來應提出試辦計畫先募集乘客後再增闢路線。

公運處表示，內湖區已有119條公車路線、4條幹線公車行經，而跳蛙公車APP近期則有2條純北市境內的路線由北市主導評估，分別是社子到二二八公園一帶、文山到石牌的往返程跳蛙公車，目前正在徵詢公車業者意願，接下來北市也會評估市府到內湖的通勤專車及相關便民方案。

台北市議員高嘉瑜(中)今天指出，內湖公車班次少、路線蜿蜒，很不方便，3.3公里通...
台北市議員高嘉瑜(中)今天指出，內湖公車班次少、路線蜿蜒，很不方便，3.3公里通勤距離，搭公車就43分鐘，讓公共運輸缺乏搭乘誘因。記者翁浩然／攝影
分享

柯文哲高嘉瑜
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

影╱違法開挖金瓜石？優人神鼓致歉澄清：只搬石頭

2018-05-24 12:10

北市影視音機構招生有餘額 開放第二階段報名

2018-05-24 10:26

新北熱夯小神農華佗探險營 今年改電腦抽籤

2018-05-24 10:26

烏來的汽車美容 泰雅青年的愛車夢

2018-05-24 08:28

新北溫馨助學圓夢基金 學生感恩

2018-05-24 00:00

北市道路植栽差距大 議員疑大小眼

2018-05-23 23:59

紐約電影學院與台藝大 攜手培育電影人才

2018-05-23 23:55

北市實物銀行媒合 近兩月不到10件

2018-05-23 23:54

北市單一自住房稅降到1% 「會再降」

2018-05-23 23:50

「該換就換」 柯文哲誇北市鉛管2年汰換

2018-05-23 23:48

台北兒藝節展演逾300場 露營車看迷你戲

2018-05-23 23:40

萬里漁港爭擴港 漁業處：無需求

2018-05-23 23:29

朱立倫參加台北大學青聲座談 學生陳情停徵農地

2018-05-23 20:13

汐止白匏湖如世外桃源 地方盼規劃步道

2018-05-23 19:24

有機書屋進駐貢寮老街 重燃地方生命力

2018-05-23 19:24

綜所稅月過半倒數 汐止申報僅四成

2018-05-23 19:24

淡水漁藏文化館活化 塗鴉展獨特個性

2018-05-23 19:24

造船技術沒人學 貢寮業者憂斷傳承

2018-05-23 19:24

綠議員為蘇貞昌被嫌老抱不平 李四川：我確實年紀大

2018-05-23 17:46

新莊青年社宅租金5300元起跳 下月12日申請

2018-05-23 17:07

優人神鼓遭檢舉 被指濫墾金瓜石地質公園山坡地

2018-05-23 16:35

新北市容變美了！原來是一年來減桿402支

2018-05-23 15:08

紐約電影學院首來台 打造新北影視重鎮

2018-05-23 14:20

元培校園鳳凰花一枝獨秀 萬綠叢中一點紅

2018-05-23 13:38

放利多？北市單一且自住房屋稅1％ 柯文哲：未來還會再降

2018-05-23 13:16

北市都更容積獎勵？柯文哲：現況不太可能放寬

2018-05-23 13:08

上街撿菸蒂 柯文哲搖頭：台灣國民道德水準不高

2018-05-23 13:01

大安區里長座談 里長抱怨柯文哲：很少來交陪

2018-05-23 12:53

蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌勉學子：要當下一個侯友宜

2018-05-23 10:32

讓生活成為教室 新北市7月帶學童體驗菜市場

2018-05-23 08:30

幫身障母打工貼補家用 她獲選優良學生

2018-05-23 00:25

北市動保檢舉獎金 最高領罰鍰7成

2018-05-22 23:57

侯友宜、蘇貞昌誰好？余天：用「跤腳趺」想也知道

2018-05-18 20:46
看更多

熱門文章

草屯鎮設共融式遊戲場 讓南投兒童樂園再添一處

2018-05-23 18:40

不滿提名作業不公 國民黨桃園市議員退黨

2018-05-23 15:03

台灣最美是人情 白沙屯媽進香讓香客親身感受

2018-05-23 17:43

新莊青年社宅租金5300元起跳 下月12日申請

2018-05-23 17:07

金門縣議員特調添加脫硫渣飲品 官員不敢喝

2018-05-23 20:24

台中夜市倒聲連連 市府：條例通過開始取締收費

2018-05-23 13:46

新北市容變美了！原來是一年來減桿402支

2018-05-23 15:08

桃園海螺文化館爭議 建築師公會認定「無抄襲」

2018-05-23 16:36

陳金德前妻縣議員黃素琴 宣布選羅東鎮長

2018-05-23 18:42

上街撿菸蒂 柯文哲搖頭：台灣國民道德水準不高

2018-05-23 13:01

優人神鼓遭檢舉 被指濫墾金瓜石地質公園山坡地

2018-05-23 16:35

爆紅祕境！台南水道淨水池 夏天荷花登場

2018-05-23 13:44

「消失的國土」外傘頂洲最快5年內沉入大海

2018-05-23 22:42

朱立倫參加台北大學青聲座談 學生陳情停徵農地

2018-05-23 20:13

到溪頭納涼正夯 彰化縣增加公車班次

2018-05-24 07:51

綠議員為蘇貞昌被嫌老抱不平 李四川：我確實年紀大

2018-05-23 17:46

玻璃瓶回收達人陳金龍 守護民眾安全做環保

2018-05-23 13:52

舊鞋救命 得來速車道募物資

2018-05-24 00:27

這廟的文昌帝君頗靈驗 外縣市學生聞名而來

2018-05-23 14:23

白沙屯媽回鑾 「人情味超濃」

2018-05-24 00:14

聯合婚禮送新人郵輪蜜月 林右昌：思考發展甜蜜產業

2018-05-23 12:54

不滿黑箱作業 台東綠島鄉長今退出國民黨

2018-05-23 17:00

放利多？北市單一且自住房屋稅1％ 柯文哲：未來還會再降

2018-05-23 13:16

台中夜市生存戰：道路型夯 廣場型沒特色倒得快

2018-05-23 23:51

前南投縣長彭百顯 公開支持縣長參選人洪國浩

2018-05-24 12:08

竹市地下道壁縫隙長了樹 若有地震會安好嗎

2018-05-23 18:26

竹市首座彩虹跑道 東園國小啟用

2018-05-23 13:38

台南這處賞荷祕境 荷花盛開超美

2018-05-24 08:28

桃議員李雲強嗆提名不公 率眾抗議國民黨部

2018-05-23 12:43

好噁！垃圾場惡臭不時飄住家 黏蠅板瞬間黏滿

2018-05-23 16:30

大安區里長座談 里長抱怨柯文哲：很少來交陪

2018-05-23 12:53

桃園市永安漁港海螺設計 2次鑑定認無抄襲

2018-05-24 00:12

出獄沒頭路 他靠烘焙重生

2018-05-23 14:24

畢旅玩「成長」 不必「山六九」罐頭式行程

2018-05-23 23:47

八德商圈周末封街 首次將電競賽事搬上街頭

2018-05-24 08:29

北市都更容積獎勵？柯文哲：現況不太可能放寬

2018-05-23 13:08

昔賣不出 今他的咖啡豆亞洲第1

2018-05-23 14:27

這個獎金源自鍾佳濱選票補助 如今匯聚了更多愛

2018-05-23 17:40

新竹「城市英雄」卓金隆有愛 金光閃閃

2018-05-23 14:20

內湖公車不方便 高嘉瑜：柯P來住看看

2018-05-24 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top