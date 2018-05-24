內湖公車不方便 高嘉瑜：柯P來住看看

2018-05-24 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



針對救內湖交通，台北市議員高嘉瑜今天指出，內湖公車班次少、路線蜿蜒，很不方便，3.3公里通勤距離，搭公車就43分鐘，比起開車多30多分鐘，讓公共運輸缺乏搭乘誘因，市府應推動北市版「跳蛙公車」等方案來調查、滿足民眾通勤需求。公運處表示，將研議相關方案。

台北市長柯文哲近來每天搭公車或捷運上班，盼藉此鼓勵民眾使用公共運輸；但高嘉瑜說，柯文哲從家裡到北市府約4.2公里，因市區公車路線班次多，搭公車僅需20分鐘左右，自行開車也只要13分鐘。

高嘉瑜指出，換作在內湖區舊宗路、行善路一帶，因周邊沒有捷運，加上公車班次少、候車時間長，前往市府的民眾大多自行開車，因為3.3公里只要7分鐘，但搭公車卻繞來繞去卻要花43分鐘。她建議柯文哲到內湖來住，試著搭公車到市府上班來體驗民眾苦處。

她表示，新北市府今年1月底與公車業者合作推出「跳蛙公車APP」，供北北基桃地區民眾建議路線與發車時間，只要募集到一定人數、購票人數穩定就能成行，現也有多條路線從新北到內科，卻未見北市府向市民說明如何有效利用APP，或主動訂出「遊戲規則」蒐集民意規畫有效的公車路線；北市接下來應提出試辦計畫先募集乘客後再增闢路線。