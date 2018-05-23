綜所稅月過半倒數 汐止申報僅四成

2018-05-23 19:24 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



106年度綜合所得稅申報，五月開始申報，轉眼間已經過了三個禮拜，汐止區申報率只有大約四成，民眾要儘早報稅 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 106年度綜合所得稅申報，五月開始申報，轉眼間已經過了三個禮拜，不過，根據國稅局汐止稽徵所統計，目前的申報率只有大約四成，也提醒民眾儘早報稅，以免等到月底人擠人，甚至逾期受罰。

根據統計，以汐止來說申報率還不到一半，國稅局汐止稽徵所提醒，如果要到國稅局辦理申報，最後一個禮拜預計人潮會較多，可以儘早臨櫃辦理節省時間。至於符合稅額試算案件，檢視計算內容無誤後，要記得回覆確認，才算完成申報，如果沒有收到稅額試算也可以自行利用「自然人憑證」「財政部審核通過的金融憑證」、「查詢碼和身分證號碼加戶號」或「健保卡及註冊密碼」網路報稅。

國稅局汐止稽徵所稅務員林怡蓓表示，另外，納稅者權利保護法施行後，規定為維持納稅義務人及扶養親屬享有符合人性尊嚴之基生活所需費用不得課稅，在辦理106年度綜合所得稅申報時，每一申報戶可以減除的免稅額、標準扣除額或列舉扣除額（擇一扣除）和薪資所得特別扣除額之合計數，如果低於每人基本生活所需之費用16.6萬乘以申報戶人數的總額者，兩者之差額，可以在綜合所得總額中減除，提醒大家注意相關規定，以維護自己權益。

所得稅申報期間只到31日為止，汐止稽徵所從25 日開始，中午不休息全天服務，除了請納稅義務人多多使用網路申報，也盡早報稅。