公托籤難抽 侯友宜：4年要做朱立倫8年的數目

2018-05-23 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



國民黨新北市長候選人侯友宜，今下午出席新北市工商婦女會，該團體現場號召約6百人，宣布成立侯友宜後援會；侯友宜致詞時大打婦幼牌，表示要做更多公共托育，更說「4年內至少做到朱立倫8年的數目」。

侯友宜繼三八婦女節再度打婦幼牌，他致詞時表示，這次是第1個姐妹站出來挺我，他在新北市7年多來很關心婦幼議題，更說「新北市要選贏，市政成績要做出來」。

侯友宜說，整個高齡少子化，在公共托育要多著墨，現在公托還是很難抽，但好的政策要延續，新北市長朱立倫成立50幾間，量作出3千多名，做得不夠多是時間問題，讓他侯友宜來做，「4年內至少做到朱立倫8年的數。」

除了公托，侯友宜也提到媒體報導，新北規律運動人口率居六都之冠，他說，新北市14座運動中心，都是他去找地點蓋的。他表示自己要帶著和朱過去的累積，接下來的要做得更好，「做市長才有意義」。

侯友宜隨後受訪，被媒體問及民進黨新北市長候選人蘇貞昌隔空與朱立倫戰預算問題，是否感到被邊緣化？侯說「政治人物不要沈迷於過去」，過去有事跡，和現在已經不太一樣，未來想做什麼讓市民了解更重要。