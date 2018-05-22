親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

70多名學生赴陸要他推薦 武陵建中校長遭部會致電關切

基隆輕軌生變？ 林右昌：報導有誤

2018-05-22 17:06聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今天有媒體報導，總統蔡英文去年宣示送給基隆80億元輕軌大禮，預估最快2022年通車，但卻被卡關了，卡關的關鍵，就在台北市長柯文哲堅持基隆輕軌延伸到南港車站段一定要地下化，基隆輕軌因而 變得困難重重，基隆市長林右昌表示，報導有誤，不是這樣的。

該報導指出，根據交通部的試算，基隆輕軌無法直接從南港展覽館地下化，主要是坡度太陡，輕軌列車恐怕無法順利爬升，必須提前至前一站「樟樹灣」就開始地下化，總計3公里長地下化工程，耗資高達80多億元，幾乎等同於整條基隆輕軌的造價。

反觀沿著市民大道八段走平面，經費最省只要4億元，如果高架化，南港展覽館站也要一併高架，經費約增10億元，工期也可以縮短，但如果堅持要地下化，不僅經費暴增，連工期都要再延2年。

林右昌反駁說，該媒體報導內容不是很確實，基隆市和台北市政府及交通部，在基隆輕軌上的共識非常高，最近剛完成可行性評估，台北端有平面，高架和地下3方案，最後採那個方案，會在下個階段綜合評估做決定，基隆輕軌沒有生變，也沒有台北市「卡」基隆輕軌的問題。

他又說，上個月基隆市，台北市政府和交通部，也沒有開會討論這個問題，不知道消息從那裡來的。

林右昌表示，基隆輕軌今年可行性評估完成期末報告，接著進入綜合規劃，大概半年完成，就可以開始施工，目前進行得很順利，沒被「卡到」。

基隆市長林右昌表示，報導有誤，不是這樣的，基隆輕軌沒被卡到。圖／基隆政府提供
基隆市長林右昌表示，報導有誤，不是這樣的，基隆輕軌沒被卡到。圖／基隆政府提供
分享
基隆市長林右昌表示，報導有誤，不是這樣的，基隆輕軌沒被卡到。記者吳淑君／攝影
基隆市長林右昌表示，報導有誤，不是這樣的，基隆輕軌沒被卡到。記者吳淑君／攝影
分享

基隆輕軌林右昌列車
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

柯文哲6天拆忠孝橋引橋？ 議員踢爆廠商未依工法施工

2018-05-22 13:35

第四代返鄉接手 青農種出林口有機茶

2018-05-22 14:20

台北市天母地區620戶停電 已全數復電

2018-05-22 11:37

北護大文教大樓登錄市定古蹟 校地分割破局

2018-05-22 09:47

第四代回來傳承 林口第一家有機茶

2018-05-22 07:55

南港展覽館2館 明年3月啟用

2018-05-22 01:02

假公益真擺攤？ 永樂廣場變夜市

2018-05-22 01:01

電影票優惠99元… 秀泰樹林店周六開幕 交通大考驗

2018-05-22 00:14

北市環南市場上梁 一期最快明年完工

2018-05-22 00:06

跳石外海突現工作平台 立委：台電為做地質調查而設

2018-05-22 00:01

為愛而跑一路貴人相助 再見台灣最美風景

2018-05-21 23:53

包租代管僅9% 北市都發局：7成市民不知

2018-05-21 23:52

超馬女王和老公為愛而跑 環島募款

2018-05-21 23:45

柯文哲公宅政策遭疑跳票 都發局：10月開工大爆發

2018-05-21 23:41

早餐照上傳新北動健康App 抽iPhone X

2018-05-21 23:34

金山海岸冒出工作平台 台電做山腳斷層

2018-05-21 20:27

一天僅十人參觀 新莊中港大排願景館淪蚊子館

2018-05-21 20:26

提升消防救災 淡水企業捐船艇車及住警器

2018-05-21 20:25

汐止水源路邊坡崩塌 鞏固工程兼顧排水

2018-05-21 20:23

瑞芳桐花祭攤位很熱鬧 濃濃客家風好驚艷

2018-05-21 20:23

桃園A7合宜住宅髒水排往新莊 營建署長允花8億改善

2018-05-21 17:25

北市第一波冰品抽查 寒天蒟蒻驗出防腐劑

2018-05-21 16:51

華西街沒了蛇 還剩下哪些老店美味

2018-05-21 16:17

淡水漁人碼頭 草屋涼亭吹南洋風

2018-05-21 14:26

華西街殺蛇人憶盛況：1天數百人湧入踏破門檻

2018-05-21 14:21

歷經4任市長 北市環南市場上梁

2018-05-21 14:19

走過一甲子 華西街最後一家蛇肉店收攤

2018-05-21 14:18

圖輯／華西街最後一家蛇肉店「亞洲毒蛇店」結束營業

2018-05-21 12:46

斷層調查、石油探勘？金山跳石外海突現工作平台引惴測

2018-05-21 11:59

北市警局功獎大放送？ 柯P：該罰就罰、該賞就賞

2018-05-21 11:59

華西街7旬殺蛇人憶盛況：一天數百人湧入踏破門檻

2018-05-21 11:38

華麗轉身 華西街最後一家專賣蛇店熄燈

2018-05-21 11:26

歷經4任市長 北市環南市場改建案今上梁

2018-05-21 10:31

淡水漁人碼頭變南洋風！絕美草屋涼亭讓人晉升網美

2018-05-21 10:26

侯友宜、蘇貞昌誰好？余天：用「跤腳趺」想也知道

2018-05-18 20:46
看更多

熱門文章

「粉紅跑車」衝進BMW 白沙屯媽為1死3傷維修廠祈福

2018-05-21 18:18

南投縣再爆垃圾危機 上萬噸垃圾堆草屯「臭翻」居民

2018-05-21 19:19

2500年前佛陀舍利子 至今仍會增生？

2018-05-21 23:32

要讓執政者聽不同聲音 他決定挑戰綠營鄉長

2018-05-22 10:20

影／感念老闆娘善心 5名大學生替她改造小吃攤

2018-05-21 21:46

台中磁吸彰投苗近6萬人移居 副市長：人口少可認真生育

2018-05-21 18:36

不符發展 部分彰縣派出所轄區不調整將鞭長莫及

2018-05-21 22:38

殺小黑蚊藥竟可殺死荔枝椿象 林內鄉全面投藥

2018-05-22 14:12

墾丁南灣遮陽傘插滿沙灘 昨天凌晨遭人惡意破壞

2018-05-22 11:25

被爆非法回填事業廢棄物 屏縣議員：妨礙名譽的統統告

2018-05-22 16:01

彰化荔枝椿象難治 移工抓來吃

2018-05-21 23:21

感動！塵封30年秋茂園再現 台南人記憶湧現

2018-05-22 14:09

驚！埔里鯉魚潭旁有軍方彈藥庫

2018-05-21 20:41

柯文哲6天拆忠孝橋引橋？ 議員踢爆廠商未依工法施工

2018-05-22 13:35

新竹隆恩圳鋪人工草皮 新竹人生氣了

2018-05-22 15:29

勇哉！超馬女王為愛而跑1120公里環島募款

2018-05-21 19:43

假公益真擺攤？ 永樂廣場變夜市

2018-05-22 01:01

影／做公益是紓壓 食品老闆陪保育院童開心跳海草舞

2018-05-22 09:49

電影票優惠99元… 秀泰樹林店周六開幕 交通大考驗

2018-05-22 00:14

台灣公主遊艇公司 取得布袋遊艇港經營權封港整建

2018-05-22 10:17

太美了！珍稀魚木滿樹金黃 賞花快來彰化

2018-05-22 13:42

林士昌傳交棒 牽動中市議長選情

2018-05-21 23:08

柯文哲公宅政策遭疑跳票 都發局：10月開工大爆發

2018-05-21 23:41

興中停辦「太突然」 500人連署抗議

2018-05-22 00:47

佛心里長！10年前排解車禍 意外變水蜜桃銷售高手

2018-05-22 12:51

中市活動中心花千萬一年用5次 議員：蚊子關好幾代

2018-05-21 19:21

打造花園城市 中市改遊具、闢綠帶

2018-05-21 23:13

第四代回來傳承 林口第一家有機茶

2018-05-22 07:55

校長遴選有黑手? 鄭文燦：公平公正

2018-05-21 23:02

1.6萬噸垃圾飄臭 草屯人叫苦

2018-05-21 23:11

南港展覽館2館 明年3月啟用

2018-05-22 01:02

天天塞車怪警察？台南市府：問題暫無解警已盡力

2018-05-21 20:38

樹林人久等了 秀泰生活樹林店26日開幕

2018-05-21 18:00

目睹朋友罹癌化療離世 教授研究薑黃療法 登國際期刊

2018-05-22 00:34

台中花博求颱風別來？農業局長：我早晚都拜

2018-05-22 11:26

委外捕蜂捉蛇 苗縣後天上路

2018-05-21 23:24

力行產業道路變平 南投縣府砸5000萬元強化修復

2018-05-22 09:50

他山之石／「綠化新加坡」 往空中延伸

2018-05-21 23:19

台北市天母地區620戶停電 已全數復電

2018-05-22 11:37

北護大文教大樓登錄市定古蹟 校地分割破局

2018-05-22 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top