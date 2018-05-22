基隆輕軌生變？ 林右昌：報導有誤

2018-05-22 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今天有媒體報導，總統蔡英文去年宣示送給基隆80億元輕軌大禮，預估最快2022年通車，但卻被卡關了，卡關的關鍵，就在台北市長柯文哲堅持基隆輕軌延伸到南港車站段一定要地下化，基隆輕軌因而 變得困難重重，基隆市長林右昌表示，報導有誤，不是這樣的。

該報導指出，根據交通部的試算，基隆輕軌無法直接從南港展覽館地下化，主要是坡度太陡，輕軌列車恐怕無法順利爬升，必須提前至前一站「樟樹灣」就開始地下化，總計3公里長地下化工程，耗資高達80多億元，幾乎等同於整條基隆輕軌的造價。

反觀沿著市民大道八段走平面，經費最省只要4億元，如果高架化，南港展覽館站也要一併高架，經費約增10億元，工期也可以縮短，但如果堅持要地下化，不僅經費暴增，連工期都要再延2年。

林右昌反駁說，該媒體報導內容不是很確實，基隆市和台北市政府及交通部，在基隆輕軌上的共識非常高，最近剛完成可行性評估，台北端有平面，高架和地下3方案，最後採那個方案，會在下個階段綜合評估做決定，基隆輕軌沒有生變，也沒有台北市「卡」基隆輕軌的問題。

他又說，上個月基隆市，台北市政府和交通部，也沒有開會討論這個問題，不知道消息從那裡來的。