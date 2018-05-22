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第四代回來傳承 林口第一家有機茶

2018-05-22 07:55聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

林口達彪茶園已傳承到第4代，現任園主周業斌（圖）4年前返鄉接棒，結合農校所學及相...
林口達彪茶園已傳承到第4代，現任園主周業斌（圖）4年前返鄉接棒，結合農校所學及相關產業經驗，將有機栽培理念帶回家。去年茶園申請通過有機驗證，成為林口第一家有機龍壽茶。圖／新北市農業局提供
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地處台地又常起霧的林口，自古便是北部的產茶重鎮，達彪茶園目前傳承到第4代，現任園主周業斌4年前返鄉接棒，結合農校所學及相關產業經驗，將有機栽培理念帶回家，該茶園去年申請通過有機驗證，成為林口第1家有機龍壽茶。

達彪茶園從日據開始，便歷代在林口務茶。今年40歲的周業斌，從小也跟著家裡務農，求學期間和農業脫離不了關係，就讀桃園農工和嘉義農專，最後畢業於中興農藝所。

周業斌笑說，就是因為太熟了，深知做茶有多辛苦，所以一開始便沒有把返鄉接棒設為人生目標。畢業後在景觀園藝、農藥、肥料等產業服務過，最後還是不忍年邁的父親辛勞，不捨製茶技術失傳，4年前決定返家從頭學。

周業斌表示，隨著工商發展，現在林口全職種茶的人，一隻手就數的出來，「既決心回來做，就要做好」。周業斌的父親周基壽技術指導，周業斌負責執行，5分地的茶園，年產約400斤，生產有機龍壽茶、紅茶等產品。

周業斌說，驗證可追溯的農產品是未來趨勢，因此決定轉作有機，不過有機並不是1、2年就可申請成功，是爸爸都採用自然栽培法。

新北市農業局表示，為鼓勵青年返鄉轉作有機，減輕初期投入成本，透過在地農會輔導提供租地、驗證、有機肥料等資材補助。

林口達彪茶園已傳承到第4代，現任園主周業斌（圖）4年前返鄉接棒，結合農校所學及相...
林口達彪茶園已傳承到第4代，現任園主周業斌（圖）4年前返鄉接棒，結合農校所學及相關產業經驗，將有機栽培理念帶回家。去年茶園申請通過有機驗證，成為林口第一家有機龍壽茶。圖／新北市農業局提供
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