公開透明成公器私用? 綠議員批北市府成柯P競選總部

2018-05-21 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



根據《聯合報》最新民調顯示，下任台北市長若由台北市長柯文哲、前立委丁守中對決，41%的民眾傾向支持丁守中，39%支持柯文哲，丁守中小勝柯文哲3個百分點。對此，柯文哲今天上午出席環南市場上樑典禮，會後受訪時坦言「差不多」，我們現在自己做的民調也是落後一些。

不過民進黨籍台北市議員阮昭雄諷刺，怎麼聽起來「好像有點怪怪的」，我也來「覺得不對，舉手發問一下」。

阮昭雄質疑，柯市長口中所謂「自己做」，是指市府內部某單位受指示使用公帑進行今年的台北市長選舉民調嗎？如果是，在此要嚴重的指正柯市長，這件事情無關台北市政，怎能動用市府預算來進行，這完全是公私不分，自我圖利的行為。

阮昭雄說，難道這就是柯市長所標榜的「進步價值」嗎？為了自己選舉的私利，可以指揮市府同仁為自己服務，甚至動用公家的預算嗎？這樣的行為能為城市帶來光榮嗎？

阮昭雄強調，柯文哲市長一定要說明清楚，若無則勉之，但真有錯則要改之，儘速向市民大眾清楚說明跟道歉。

對於阮昭雄的質疑，北市府發言人劉奕霆表示，市府內部不可能引用公家機關的資源做選舉相關民調，市長今日所回應內容應是參考近日外部所做民調，並非市府內部所做的調查。