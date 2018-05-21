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樹林人久等了 秀泰生活樹林店26日開幕

2018-05-21 18:00中央社 新北21日電

新北市樹林第1家購物影城「秀泰生活樹林店」本周六正式開幕，祭出電影票99元優惠，...
新北市樹林第1家購物影城「秀泰生活樹林店」本周六正式開幕，祭出電影票99元優惠，店家備戰大批人潮，周末2天開放興仁夜市的三多停車場（第二停車場），並有接駁車。 聯合報系記者魏翊庭／攝影
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久等了，樹林民眾期盼多年的「秀泰生活樹林店」26日開幕，11日開始試營運，平均當天人潮逾1.5萬人潮，民眾開心嘗鮮。秀泰樹林店複合式影視商城，將創造1000個在地就業機會。

新北市樹林區鄰近的新莊及板橋等地早有影城，但在當地民眾期待下，第一家擁有影城進駐的「秀泰生活樹林店」終於來了，將於26日盛大開幕，新北市政府經發局今天舉行記者會，會中宣布開幕當天將推出的電影票全天新台幣99元，還將提供樹林居民專屬優惠等好康。

經發局官員表示，當地民眾早就期待影城進駐，影城及百貨賣場先後試營運，每天都吸引不少在地客源。

賣場也配合「樹林」意象主打北歐森林系裝潢，各樓層引進流行化妝品牌、國際服飾、運動旗艦店、主題餐飲等多樣化店家，除有UNIQLO、MUJI等品牌的樹林首店外，還有擁有10萬冊書籍、適合親子共同遊逛的小書房，影城也設有11個旗艦影廳及1個新北唯一超級巨幕廳的影城。

業者表示，為吸引民眾到秀泰生活樹林店消費促進買氣，樹林居民於開幕期間憑身分證件即可兌換優惠券，享50多個櫃位的專屬優惠，最高享有5折折扣，限量1萬份，民眾騎機車來賣場，從5月26日至6月20日間只要憑發票，不限消費金額，即可免費停車一次。

經發局長張(峰)源表示，「秀泰生活樹林店」為新北市「樹林樹新段公有土地招商案」所引進，基地位於樹林樹新路與保順街口，基地原屬國軍陸軍總司令部的建國營區，為活化國有土地資源，由南山人壽於103年8月得標並取得50年地上權招商開發。

張(峰)源表示，透過招商案所引進大型綜合商業設施，不僅能提供基本生活及消費需求，也讓樹林人看電影、逛街不用再到外地，打造樹林地區生活休憩重要核心區，也期望為樹林帶來更多人潮與繁榮，翻轉樹林的城市地位 。

經發局說明，「樹林樹新段公有土地招商案」由南山人壽投資超過新台幣20億元，與秀泰影城共同打造樹林第一家複合式影視商城，提供青年族群及親子消費者購物娛樂多元選擇，預估可創造1000個在地就業機會，並為新北創造新商業據點。

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