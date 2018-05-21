斷層調查、石油探勘？金山跳石外海突現工作平台引惴測

2018-05-21 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



近日，跳石海面離岸不遠處架設了一座工作平台，因不知是何用途，而引起多方討論，有人說是為石油探勘鑽井用，還有人表示是為了看蹦火船表演的舞台，各方惴測紛紛。立委黃國昌金山服務處表示，是台電應立法院要求，進行山腳斷層延伸至海域長度的地質調查工作平台。

由於最近很多漁民反映，不知工作平台作啥用，又位在漁民撈捕區，大家惴測紛紛，立委黃國昌金山服務處主任郭慶霖今天在臉書貼出工作平台到底是啥，並貼出照片及影片，讓民眾釋疑。

郭慶霖說，大家都搞不清楚工作平台作用，帶有點創意的猜測，有人說，是接下來地方廟會迎神跳鋼管舞的舞台，也有說是蹦火季蹦火船表演時的觀賞台，或海上音樂季的舞台等等，各種精采又富創意的想像，不一而足，成為金山夯話題。

郭慶霖表示，其實，跳石海岸約台二線37.9k離岸不遠處，所設置工作平台，是台電應立法院要求進行山腳斷層延伸至海域長度的地質調查作業，依程序已向相關主管機關提出申請，預計需2至3周完成。

郭慶霖說，但台電設置工作平台未通知居民、漁民，導致目前人心惶惶，因此區域為漁民撈捕區，今天立委黃國昌國會辦公室已行文台電，要求往後類似的工作須在事前張貼公告，並以公文周知各相關單位尤其是漁民朋友，並須加強夜間的警示以免引發海上交通事件。

郭慶霖指出，鑑於外界憂慮山腳斷層一旦發生地震，甚至引發海嘯，可能危及核一、核二廠安全，台電在立法院的要求下，委託中興工程顧問公司與中央大學進行探查，初步研判山腳斷層長度除了陸地部分約40公里外，並延伸至少達外海40公里處；但是專家判研山腳斷層長度可能延伸至沖繩海槽棉花峽谷海域，還要再增加40公里的可能，因此建議台電進行第二階段探勘。

郭慶霖表示，此調查源於山腳斷層對於核一、核二的耐震係數與海嘯防護高度的影響，位於台北盆地內的山腳斷層原調查長度為40公里，台電於2011年9月15日公布最新探查報告，發現至少長達80公里，更可能延伸至120公里。