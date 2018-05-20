畢業前永遠回憶 真理台南校區連辦兩屆全國籃賽

2018-05-20 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



真理大學台南麻豆校區學生銳減不到200人，一群學生在外界看衰，兩天來成功辦理真理盃全國大專院校籃球賽，更有學生負傷戰到最後一刻，展現運動精神，令人動容。

促成這次籃球大賽的詹勳和，就讀該校運動健康與休閒學系，大四的他下月將畢業，目前也是真理大學台南校區學校籃球社社長，出任這次活動總召，參與這次籃球的大都是大四及大三學生，也是連續兩年參加。

真理運動健康與休閒學系已移往淡水校本部招生，台南麻豆校區僅剩大三、大四不到30名學生，去年第一次辦曾被酸說「你們行嗎？」結果同儕相互支援，任務分組，有的忙文宣，有的稿公關，還透過臉書、Instagram網路社群分享訊息順利完成，今年有亞洲大學、長榮等10多支勁旅參賽，除學妹簡慶渝等人，已轉學的林意婷等人還回來幫忙，還有轉學的多名同窗回來力挺，這股熱情也讓活動順利在傍晚順利落幕。

「我們要為自己大學四年留下難忘回憶。」隊員陳瑞奇、游俊禎、李平生等人說，雖然學校人數少，不減少他們對籃球熱愛，希望一起辦個風光的全國性籃球比賽。