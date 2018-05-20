親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

放話身家達300億不會貪污 許純美要砸60億選台北市長

撞死協助會考女職員 酒駕男：前天喝1公升高粱

畢業前永遠回憶 真理台南校區連辦兩屆全國籃賽

2018-05-20 20:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

真理大學台南麻豆校區學生銳減不到200人，一群學生在外界看衰，兩天來成功辦理真理盃全國大專院校籃球賽，更有學生負傷戰到最後一刻，展現運動精神，令人動容。

促成這次籃球大賽的詹勳和，就讀該校運動健康與休閒學系，大四的他下月將畢業，目前也是真理大學台南校區學校籃球社社長，出任這次活動總召，參與這次籃球的大都是大四及大三學生，也是連續兩年參加。

真理運動健康與休閒學系已移往淡水校本部招生，台南麻豆校區僅剩大三、大四不到30名學生，去年第一次辦曾被酸說「你們行嗎？」結果同儕相互支援，任務分組，有的忙文宣，有的稿公關，還透過臉書、Instagram網路社群分享訊息順利完成，今年有亞洲大學長榮等10多支勁旅參賽，除學妹簡慶渝等人，已轉學的林意婷等人還回來幫忙，還有轉學的多名同窗回來力挺，這股熱情也讓活動順利在傍晚順利落幕。

「我們要為自己大學四年留下難忘回憶。」隊員陳瑞奇、游俊禎、李平生等人說，雖然學校人數少，不減少他們對籃球熱愛，希望一起辦個風光的全國性籃球比賽。

而這次比賽時，游俊禎展現拚鬥精神過程還受傷，負傷到最後一刻。他們說，勝負不重要，至少證明自己能力，希望將來畢業後留下更多回憶。

真理大學台南麻豆校區運動健康與休閒管理學系，在有限資源下成功連辦兩屆全國性真理盃...
真理大學台南麻豆校區運動健康與休閒管理學系，在有限資源下成功連辦兩屆全國性真理盃大專籃球賽。記者謝進盛／攝影
分享
真理大學台南麻豆校區運動健康與休閒管理學系，在有限資源下成功連辦兩屆全國性真理盃...
真理大學台南麻豆校區運動健康與休閒管理學系，在有限資源下成功連辦兩屆全國性真理盃大專籃球賽。記者謝進盛／攝影
分享
真理大學台南麻豆校區運動健康與休閒管理學系，在有限資源下成功連辦兩屆全國性真理盃...
真理大學台南麻豆校區運動健康與休閒管理學系，在有限資源下成功連辦兩屆全國性真理盃大專籃球賽。記者謝進盛／攝影
分享
真理大學台南麻豆校區運動健康與休閒管理學系，在有限資源下成功連辦兩屆全國性真理盃...
真理大學台南麻豆校區運動健康與休閒管理學系，在有限資源下成功連辦兩屆全國性真理盃大專籃球賽。記者謝進盛／攝影
分享

亞洲大學長榮Instagram

相關新聞

賞桐花期近尾聲 瑞芳文創桐花季桐花舞熱鬧登場

2018-05-20 07:56

新北社區心旅行 首發團「還想再玩」

2018-05-20 00:48

藍綠新北市長參選人 再度同場較勁

2018-05-20 20:31

將心中的「象棋」意象雕出來 國內沙雕賽殺手鐧隊奪冠

2018-05-20 17:44

親子教育闖關趣 教你看見「餐桌上的奇蹟」

2018-05-20 08:16

「幫病人發言」 護理師寫教科書獲獎

2018-05-20 00:48

多肉植物展 開課教你DIY

2018-05-19 23:56

北市路口事故 忠孝、基隆路口竄升榜首

2018-05-19 23:33

奶奶當主角 大馬生翻糖捏出冠軍

2018-05-19 23:25

圖輯／走過近一甲子 回顧「蛇街」華西街的起落

2018-05-19 22:44

市長參選人邱文祥辦音樂會 綠美女議員相挺？

2018-05-19 19:24

走過一甲子 華西街最後一間蛇店下周熄燈

2018-05-19 18:07

新北基竹也有「Pay」 商家安裝QR Code免費

2018-05-19 16:04

影╱福隆沙雕對弈今登場 全國好手比拚車馬砲任想像

2018-05-19 12:43

柯文哲扮神農 臺北自然生態保育活動登場

2018-05-19 12:04

北海鱈魚香絲捐贈新北市消防局船艇車和住警器

2018-05-19 11:47

核二廠20多保警出水口清海漂垃圾 遊客丟的比海漂多

2018-05-19 11:39

新北認養毛小孩 還有教養「售後服務」

2018-05-19 07:56

8年級視角看城市 新北校園廣告人報名件數倍增

2018-05-19 07:53

侯友宜、蘇貞昌誰好？余天：用「跤腳趺」想也知道

2018-05-18 20:46
看更多

熱門文章

這家水果行白沙屯媽祖曾駐駕 月前收攤原因是...

2018-05-20 10:43

走過一甲子 華西街最後一間蛇店下周熄燈

2018-05-19 18:07

密集恐懼症慎入！金龜子圍攻民宅 網友：好恐怖

2018-05-20 11:39

影╱開放高麗菜免費採 他嘆：竟被網民酸爆

2018-05-20 10:41

圖輯／走過近一甲子 回顧「蛇街」華西街的起落

2018-05-19 22:44

520基隆未婚男女聯誼熱呼呼 明年增設熟男熟女組

2018-05-20 15:22

新竹隆恩圳景觀空間完工啦！快來散步

2018-05-19 22:29

日本旅遊認識優子 靠line就把她娶回家了

2018-05-20 14:52

92歲莊主朱萬鶴生日 誰現身讓老兵動容？

2018-05-20 16:22

遊客哭哭！荖濃溪泛舟業者今年「不玩了」

2018-05-20 13:51

西濱快 桃園~新竹新豐通車

2018-05-19 23:44

恐怖的人面蜘蛛可以當朋友 築夢森居玩樹攀體驗大自然

2018-05-19 22:29

藍營台中潭雅神民調 3現任提名徐瑄灃未出缐

2018-05-20 11:16

6班、成本偏高… 宜蘭明年停辦興中國中

2018-05-19 23:20

「不能吵到會考」 白沙屯媽繞道不放炮

2018-05-20 00:26

砍樹不成、砍學校！時力籲代理縣長陳金德三思

2018-05-20 12:55

打臉愛文芒果「盛產」 立委莊瑞雄：促銷次級品過頭

2018-05-20 16:48

上合歡山賞花 人車塞爆中橫公路

2018-05-20 18:42

社區「愛分享」咖啡 千餘杯免費等你分享品嘗

2018-05-20 14:42

民宿房間數放寬 南投業者：遊客不來住有什麼用

2018-05-19 23:47

影╱何明德行善團第499座橋「行龜吊橋」啟用

2018-05-20 11:29

頭份四月八踩街表演 街頭為之沸騰

2018-05-20 20:25

基隆水果行誤導消費者 屏東枋寮芒果農抗議

2018-05-20 16:41

大坪頂傳放生毒蛇 苗市民心驚

2018-05-19 23:43

封路打芒果品嘗當季滋味 林內鄉今天好甜蜜

2018-05-20 12:16

新北社區心旅行 首發團「還想再玩」

2018-05-20 00:48

難以信服！辦學有成變停辦 家長大反彈

2018-05-19 23:24

賞桐花期近尾聲 瑞芳文創桐花季桐花舞熱鬧登場

2018-05-20 07:56

無人機噴藥施肥 農民省錢不費力

2018-05-20 00:29

連校園也淪陷 桃園教育局急納荔枝椿象入課程防範

2018-05-20 18:59

激出雲林想像火花 雲縣府將舉辦國際觀光論壇

2018-05-20 14:46

銀膠菊小苗似艾草 原來是外來入侵毒草

2018-05-20 10:21

台南香科年 西港刈香接力登場

2018-05-20 09:28

基隆國際帆船賽 潮境直擊繞島

2018-05-20 00:49

新竹市議員參選 六小福騎YouBike拜票

2018-05-20 15:12

廢墟的火紅美感 高雄湖內番茄會社這棟廢墟人潮多

2018-05-20 11:28

情定520！嘉市戶所今加班受理結婚登記

2018-05-20 14:13

畢業前永遠回憶 真理台南校區連辦兩屆全國籃賽

2018-05-20 20:22

南迴隧道貫通石助孕？ 900份1小時內搶光

2018-05-20 00:19

多肉植物展 開課教你DIY

2018-05-19 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top