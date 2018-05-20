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將心中的「象棋」意象雕出來 國內沙雕賽殺手鐧隊奪冠

2018-05-20 17:44聯合報 記者吳淑君╱即時報導

為期兩天的2018福隆沙雕國內賽，20隊好手齊聚福隆海岸沙場競賽，將心中的「象棋」意象完成具體沙雕，今天下午評選出爐，第一名是「仕」，由殺手鐧隊奪得。

由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，與麗寶集團福容飯店共同主辦的第11屆「2018年福隆國際沙雕藝術季」，5月19日至20日將進行「國內創意沙雕大賽」，集結國內沙雕好手在金沙棋盤上展開沙雕大賽。

競賽主題以「象棋」題材發想，參加者抽籤決定要雕刻之象棋，在海灘上進行大型棋盤競賽，雕出心目中的海上象棋意象

各隊好手不論棋子位居何處，創作者揮汗精心打造的作品，舉凡氣勢磅礡、童趣可愛、意識形態、衝鋒陷陣、玩味迷樣、動物化身、人物型塑、中西合併、怪誕奇想等，風格多元不可思議，令人目不轉睛，也為「2018年福隆國際沙雕藝術季」增添風采。

第一名是「仕」，由殺手鐧隊奪得、第二名作品「馬」-熊掌隊、第三名作品「相」-福隆旅行者1拿下，分別獲得獎座及獎金三、二、一萬元，另外5組佳作各獲獎金6000元。

今年福隆沙雕活動主題「金沙奇航-愛與勇氣的冒險之旅」分為主題沙雕區、國際沙雕區及國內沙雕區，有13國28位沙雕師們及國內好手們協力共創76座沙雕，展出至7月15日。

另一場盛事將在6月16日(日)舉辦「百人沙雕-福隆沙雕列車教學觀摩體驗活動」，東北角風管處歡迎大家前往參加。

第二名作品「馬」，熊掌隊拿下。圖／東北角風管處提供
第二名作品「馬」，熊掌隊拿下。圖／東北角風管處提供
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競賽主題以「象棋」題材發想，參加者抽籤決定要雕刻之象棋，在海灘上進行大型棋盤競賽...
競賽主題以「象棋」題材發想，參加者抽籤決定要雕刻之象棋，在海灘上進行大型棋盤競賽，雕出心目中的海上象棋意象。圖／東北角風管處提供
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第二名作品「馬」，熊掌隊拿下。圖／東北角風管處提供
第二名作品「馬」，熊掌隊拿下。圖／東北角風管處提供
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第一名是「仕」，由殺手鐧隊奪得。圖／東北角風管處提供
第一名是「仕」，由殺手鐧隊奪得。圖／東北角風管處提供
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沙雕福隆國家風景區

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