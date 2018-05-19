提同台蔡英文頻握手致謝 蘇貞昌笑：從沒對我這麼客氣

2018-05-19 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在立委張宏陸、立委羅致政等人陪同下，與新北市議員何博文在板橋信義公園活動中心共同舉辦市政說明會，不僅場內擠爆，就連門口也都坐滿了民眾。蘇貞昌致詞時提到上午與總統蔡英文前往新莊惠光導盲犬台灣盲人重建院，他笑說，總統一直跟他握手說「謝謝！謝謝！」，「喔！總統從來沒有對我這麼客氣！」語畢台下馬上笑聲四起。

蘇貞昌表示當時他跟蔡英文說，這次很難選，對方都跑七年多了，什麼都是他們的，雖然中央現在是民進黨，但新北市還是市政府在管理，市長朱立倫出席活動，里長都要陪同，而侯友宜跑活動，還會「有人打來催里長、里幹事」，「這我是內行的啦！公務員都是我的老同事，還會跟我偷說欸！」

蘇貞昌細數過去政績，指出過去擔任台北縣長期間，不僅打造黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館等，帶動地方觀光、就業，反觀市長朱立倫，八年內花六千多萬建一座新莊中港大排願景館，一年遊客數才兩千九百零七人，就像個蚊子館，「前任的不如現任的，現任的只剩幾個月，卻也不如後任的。」

先前曾有人問他71歲為何還要出來選？蘇貞昌邊皺眉邊說，他自己也在想，「我怎這麼歹命，都71歲了還要跟人家來選這個？」沒想到話還沒說出口，馬來西亞就有個93歲總理，所以話才又吞回去，想想自己還有22年可以拚。