台版「高年級實習生」 失智爺奶體驗一日7-11店員

2018-05-19 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



台灣邁入高齡化社會，伴隨而來是失智人口數增加，為鼓勵失智者增加信心，長庚醫院失智症中心附設失智症日間照護中心「長智園」，昨日於林口長庚紀念醫院7-11庚林門市，舉辦「高年級實習生之驚奇服務」，邀請失智者擔任「高年級實習生」，失智者體驗將複雜工作拆解、簡化步驟，仍可保有不錯的工作品質。

長庚醫院失智症中心指出，106年統計台灣失智症人口已超過27萬人，依據國際失智症協會在104年發佈的全球失智症報告中，推估該年將新增990萬名失智症患者，也就是平均每3秒就有一人罹患失智症。林口長庚「長智園」為醫學中心等級的日照中心，目前以1名照服員照護3名失智症長者，讓失智者有安心、專業的好去處。

長庚指出，為讓年輕失智者拾回尊嚴，結合醫院地下街便利商店，讓失智者協助門市簡單服務，如製作咖啡、協助貨物上架、收錢結帳。首推當天，1 名失智奶奶在補貨時，和店員提醒「貨品快要沒有庫存，要趕快叫送貨不然會不夠賣」，思維靈活令店員誇目相看。