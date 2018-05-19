新北基竹也有「Pay」 商家安裝QR Code免費

2018-05-19 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市政府聯合基隆市及新竹縣向經濟部工業局提案「智慧支付普及方案」，獲前瞻計畫「智慧城鄉生活應用補助計畫」案審查通過，未來三縣市將作為示範場域，透過讓商家與消費者互利方式，帶動國內新型態消費環境的發展，且商家申請QR Code免安裝費，5月底將先評選出六間商家試辦，若成效佳，未來會推廣到全台。

經發局長張峯源表示，這是以跨縣市聯合提案的方式，有效整合地方、中央及業者三方面的能量，由地方政府作為推動智慧城市的火車頭，整合在地特色，以行動支付為主軸，有效整合大數據及人臉辨識等應用科技，並以「導客到店」、「到店消費」、「進點兌換」等行銷推廣活動，擴大行動支付的普及應用與提升使用者的消費誘因，進而帶動北台灣經濟發展。

經濟發展局商業發展科長潘守亷說明，五月底前會評選出六間試辦的店家，這六家會由專家依照商家的QR Code使用率、願給消費者的優惠等條件來評選，倘若成效佳，未來也會再擴大到其他商家。

潘守亷說，對於商家來說，參加此方案可免費申請安裝QR Code，而消費者則是在行動支付上可以更便利，不會像部分行動支付只限定在超商等地方使用。

經發局指出，為提升使用普及率，「智慧支付普及方案」規劃運用紅利累點兌點機制，增加消費者對行動支付的使用率及黏著度，以大數據分析迅速掌握來店消費客戶的潛在需求，並嘗試以人臉辨識沙盒實驗加速行動支付使用者身分辨識的速度。