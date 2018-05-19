影╱福隆沙雕對弈今登場 全國好手比拚車馬砲任想像

2018-05-19 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



福隆沙雕今天起到明天，進行「國內創意沙雕大賽」，集結國內20組沙雕好手在金沙棋盤上展開沙雕大賽，競賽主題以「象棋」題材發想，由參加者抽籤決定要雕刻之象棋，在海灘上進行大型棋盤競賽，雕出心目中的海上象棋意象，將士象、車馬砲任憑想像。

由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與麗寶集團福容飯店，共同主辦的第11屆「2018年福隆國際沙雕藝術季」，今天到明天進行創意沙雕賽，上午9點開雕，明天會完成作品。

東北角管理處遊憩課長吳慶福說，象棋沙雕賽評分的標準是看創意、與主題是否符合、場地整潔等5項，看抽到哪一個角色，任憑想像要如何表達發揮，各自發揮創意。

總獎金上看10萬元，冠軍獎金高達3萬元，吸引全台各地沙雕好手齊聚福隆大顯身手，明天由專業評審進行評選，下午2點半進行頒獎，歡迎遊客到現場為參加者打氣加油。

吳慶福表示，透過創作者的巧思，結合海灣旅遊年，發展自然藝術創作，讓民眾更加了解台灣沙雕不斷在藝術上突破創新，更呼應今年活動主題「金沙奇航-愛與勇氣的冒險之旅」的精神。