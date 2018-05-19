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新北認養毛小孩 還有教養「售後服務」

2018-05-19 07:56聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

陳姓男子去年9月在新北市五股動物之家認養一隻小狗，並取名為「黑鳥」，由於剛到新家，牠起初會隨地大小便跟破壞家具，陳男十分困擾又不知道該怎麼辦，沒想到剛好接到動保處訪查電話，透過專業解說，陳男學會如何訓練狗狗定點排泄，以及多帶毛小孩出門運動消耗體力，減少家具被破壞情形。

為了解新北市公立動物之家毛小孩認養後的飼養情形，新北市動保處自2016年起，全國首創後續電話訪查機制，希望藉由追蹤了解認養家庭與毛小孩相處情形，同時與認養民眾溝通，調整教養的方向。不過，動保處長陳源泉笑說，「雖然有提前簡訊通知及網路填寫問卷，但還是有民眾誤認為詐騙電話。」

動保處表示，針對公立動物之家認養毛小孩的飼主進行後續抽樣追蹤訪查，去年共完成1226筆，占總認養數的16.9％，民眾對於動物之家的服務滿意度高達94％，且多數贊同這項追蹤措施。

獸醫師呂信璋說，除了基本動物照護之外，社會化訓練及對認養人的生命教育宣導更是訪查重點，不僅要幫毛小孩們找家，更要找到真正安定、幸福且溫暖的家。

動保處表示，每位認養人如果接到電話簡訊，希望能配合回答或填寫相關問題，也不吝提出教養上的問題與指教，以減少退養或棄養問題，達到零棄養，甚至零退養目標，認養後有任何問題都歡迎撥打(02)2959-6353，由熱心獸醫師接受諮詢。

新北市動保處希望減少退養或棄養問題。圖／新北動保處提供
新北市動保處希望減少退養或棄養問題。圖／新北動保處提供
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新北市動保處首創後續電話訪查機制，希望藉由追蹤了解認養家庭與毛小孩相處情形。圖／...
新北市動保處首創後續電話訪查機制，希望藉由追蹤了解認養家庭與毛小孩相處情形。圖／新北動保處提供
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認養獸醫師毛小孩

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