新北認養毛小孩 還有教養「售後服務」

2018-05-19 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



陳姓男子去年9月在新北市五股動物之家認養一隻小狗，並取名為「黑鳥」，由於剛到新家，牠起初會隨地大小便跟破壞家具，陳男十分困擾又不知道該怎麼辦，沒想到剛好接到動保處訪查電話，透過專業解說，陳男學會如何訓練狗狗定點排泄，以及多帶毛小孩出門運動消耗體力，減少家具被破壞情形。

為了解新北市公立動物之家毛小孩認養後的飼養情形，新北市動保處自2016年起，全國首創後續電話訪查機制，希望藉由追蹤了解認養家庭與毛小孩相處情形，同時與認養民眾溝通，調整教養的方向。不過，動保處長陳源泉笑說，「雖然有提前簡訊通知及網路填寫問卷，但還是有民眾誤認為詐騙電話。」

動保處表示，針對公立動物之家認養毛小孩的飼主進行後續抽樣追蹤訪查，去年共完成1226筆，占總認養數的16.9％，民眾對於動物之家的服務滿意度高達94％，且多數贊同這項追蹤措施。

獸醫師呂信璋說，除了基本動物照護之外，社會化訓練及對認養人的生命教育宣導更是訪查重點，不僅要幫毛小孩們找家，更要找到真正安定、幸福且溫暖的家。