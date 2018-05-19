8年級視角看城市 新北校園廣告人報名件數倍增

2018-05-19 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



新北市「校園廣告人」徵件活動今年共吸引全台18所大專院校及高中約600位學生的209件作品參賽 ，參賽作品倍增且主題、風格多元，使得競爭激烈 ，評審團歷經三輪投票才選出30組入圍者 ，將爭取最後十強，角逐首獎15萬元獎金。

新聞局長張其強表示，今年不但參加件數是去年的一倍，還有來自中國大陸、港澳及日本等在台交換學生報名；為贏得評審青睞，參賽者無不絞盡腦汁，使出拿手絕活行銷新北，仿電影預告片剪輯，還有穿上古裝、透過穿越劇行銷新北，更有學生實地體驗新北市的佈老志工，透過影像紀錄，達到宣導目的。

初選評審之一的廣告片導演林清榮指出，從這些八年級生的視角看見不同的城市樣貌，跳脫傳統框架，更能夠深度去挖掘城市的故事。

評審團歷經三輪的討論和投票選出30組入圍名單，新聞局今年特別為這30組入圍者開設行銷講座，邀請到知名Youtuber陳孜昊(HOW HOW)於5月26日上午9時於國立台灣圖書館B1演藝廳開講，希望增進學生企劃提案能力。