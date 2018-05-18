台大將在彰化做5年群體健康研究 提升縣民健康

2018-05-18 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



台大公共衛生學院的「群體健康研究中心」將與彰化縣衛生局及各醫療院所進行為期5年的群體健康醫療研究，希望未來也能整合推動老人長照醫療體系等新興產業更健全，甚至在研究基礎上對為害健康的汙染源做更嚴格的管制，讓民眾「活得久、活得好、活得更健康」。

台灣大學公共衛生學院院長詹長權領軍的團隊向教育部爭取5年補助，將對彰化地區做全面性的以公共衛生為主軸的研究，詹長權今天會同台大3位副院長及教授群等先在彰化縣衛生局聽簡報，再拜會彰基、秀傳等醫院。

彰化縣副縣長林明裕表示，彰化縣以往執行萬人健檢等整合式篩檢服務非常踏實，並深入社區進行肺功能篩檢、癌症篩檢等工作，提供這些篩檢資料做為基礎，可讓台大研究團隊做更深入的分析。

詹長權表示，彰化縣府針對慢性病與癌症整合體檢工作做得很完善，未來健康研究中心希望與彰化縣政府合作，走入縣民的家、社區、學校等地，進行健康篩檢，台大將整合研究縣民所吸入的空氣、飲水、運動情況等，透過研究再提出相關健康促進方針。

詹長權說，從醫療到長照應創造無縫接軌，在醫藥衛生產業與健康促進的產業，應建立完善照護體系，此計劃甚至可協助推動相關新興醫療與長照產業等。