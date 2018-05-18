役前職能教育訓練 新北6月開放報名

2018-05-18 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



6月畢業季將至，不少役男畢業後等待入伍，往往一等就是3個月到半年，新北市去年起開辦免費「役前職能教育訓練」，讓役男等待入伍期間還能學一技之長，今年再增「Line貼圖設計」、「3D動畫設計與製作」共17種課程，6月開放報名。

民政局長江俊霆表示，6月起有許多役男步出校園，但部隊收訓量不足，役男等待入伍的時間想找短期工作不容易，想學習特殊技能又要花錢上課，新北市去年結合勞工局推出免費的役前職能教育訓練計畫，針對就業市場缺工狀況規畫課程，結訓後可還能參加證照考試，

民政局表示，去年課程包括包括堆高機、起重機、網頁設計、中餐烹調、烘焙食品、機車修護、照服員等證照輔導班，今年課程新增「Line貼圖設計」、「3D動畫設計與製作」、以及「美髮快剪實務」等課程，讓役男增加退伍後工作及創業機會。

去年參加役前職訓的蘇聖淵說，他去年在三重區公所在兵種抽籤時得知有役前職訓計畫，考量自身大學讀餐飲系，就報名中餐烹調證照班，結訓時考取丙級證照。去年參加電腦軟體乙級證照班的林冠宇表示，退伍後應徵工作時，證照為自己加分不少，現在也順利找到工作。

民政局提醒，今年役前職能教育訓練課程6月1日起開放報名，30日截止，可向轄區公所報名，報名資訊可上民政局網站查詢。