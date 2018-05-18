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畢業即失業？北京低端人口「蟻族」社會

金山老人愛上圖書館 陪讀天使教人動筋骨

2018-05-18 09:41聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市立圖書館金山分館有一個「陪讀天使」，她是台大醫院金山分院的物理治療師陳冠穎，利用工作之餘，主動規畫「樂活健康動起來」活動，義務帶領偏鄉長者們進行體適能活動，舒展筋骨，讓老人家很愛上圖書館。

阿公、阿嬤在陳冠穎的帶領下，跟著一起舉手、抬腿，跟著做著保健運動，雖然不像年輕人動作快速，但每個動作都很到位，大家努力伸展身體，做不到的就看著同伴再來一次。陳冠穎再號召同事楊登翔加入服務，教長者透過簡單的復健運動，了解如何保持身體健康、養成運動習慣。

這些老人家愛來上圖書館，不一定要看書，但身體一定要來動一動。醫院的臨床心理師江柏均則利用前往金山衛生所進行心理諮商工作前，也到圖書館駐點提供民眾免費的預約參考諮詢服務，同時開立「心靈處方箋」，解決大家各種疑難雜症，讓圖書館人氣很旺。

金山分館主任蕭千惠表示，金山分館與台大醫院金山分院合作，於圖書館內設置「健康小站」，提供醫院門診時刻表、健康新知、醫師介紹等醫療資訊，每月還有醫護團隊至圖書館為居民進行健康檢測、提供用藥諮詢等服務，讓不方便上醫院的老人家及居民可以就近取得醫療資源與服務。

蕭千惠說，有了物理治療師與心理諮商師的愛心服務，讓偏鄉社區長者能夠得到更好的照顧，每每看到他們為老人家服務後，匆匆忙忙的收拾東西趕上班，心意很讓人感動。

新北市立圖書館金山分館有一個「陪讀天使」，她是台大醫院金山分院的物理治療師陳冠穎...
新北市立圖書館金山分館有一個「陪讀天使」，她是台大醫院金山分院的物理治療師陳冠穎，利用工作之餘，義務帶領偏鄉長者們進行體適能活動，舒展筋骨。圖／新北市政府提供
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新北市立圖書館金山分館有一個「陪讀天使」，她是台大醫院金山分院的物理治療師陳冠穎...
新北市立圖書館金山分館有一個「陪讀天使」，她是台大醫院金山分院的物理治療師陳冠穎，利用工作之餘，義務帶領偏鄉長者們進行體適能活動，舒展筋骨。圖／新北市政府提供
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新北市立圖書館金山分館有一個「陪讀天使」，她是台大醫院金山分院的物理治療師陳冠穎...
新北市立圖書館金山分館有一個「陪讀天使」，她是台大醫院金山分院的物理治療師陳冠穎，利用工作之餘，義務帶領偏鄉長者們進行體適能活動，舒展筋骨。圖／新北市政府提供
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圖書館金山台大醫院

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