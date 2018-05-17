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台北市斯文里公辦都更 今天強制淨空不同意戶

2018-05-17 19:59聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市推動斯文里三期公辦都更，明天（18日）正式拆除，卻仍有4位不同意戶。台北市都更處今天會同律師、警方，破門進入不同意戶的房子，將屋內物品淨空打包。

目前斯文里三期已被鷹架包圍，市府官員、警方站在出入口；台北市都更處副處長陳信良表示，這幾天同仁陸續跟不同意戶溝通，提醒屋內必須清空點交，至少通電話3次以上，並都有留下電話聯絡記錄。

陳信良表示，其中1位不同意戶願意放棄屋內屋內物品所有權，其餘3位未放棄，北市府今天上午依法在律師、警方陪同下，進入門內將相關物品錄影存證，搬到安置點。

據悉，今天上午破門時，不同意戶皆不在屋內，並未發生衝突。

不同意戶鍾家稍早現身現場，一度跟多更處官員爭執；她受訪時表示，自己不反對都更，北市府卻向外界誣衊她是釘子戶，日前市府斷水斷電後就不住在房子裡，她自己房子位於一樓，北市府估價後認定每坪50萬元，但另一側一樓估價竟是每坪90萬元，落差40萬，質疑北市府失去公平正義。

都更處總工程司簡瑟芳指出，由於明天進行拆屋，為了避免不同意戶再進入屋內，所有出入口將管制，確保拆除時屋內沒有人；根據都更處資料，斯文里三期公辦都更，北市府吃了2件民事、1件行政訴訟。

台北市推動斯文里三期公辦都更，明天（18日）正式拆除，卻仍有4位不同意戶。台北市...
台北市推動斯文里三期公辦都更，明天（18日）正式拆除，卻仍有4位不同意戶。台北市都更處今天會同律師、警方，破門進入不同意戶的房子，將屋內物品淨空打包，不同意戶鍾家稍早現身現場抗議。記者張世杰／攝影
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台北市推動斯文里三期公辦都更，明天（18日）正式拆除，卻仍有4位不同意戶。台北市...
台北市推動斯文里三期公辦都更，明天（18日）正式拆除，卻仍有4位不同意戶。台北市都更處今天會同律師、警方，破門進入不同意戶的房子，將屋內物品淨空打包。記者張世杰／攝影
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