台北市斯文里公辦都更 今天強制淨空不同意戶

2018-05-17 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市推動斯文里三期公辦都更，明天（18日）正式拆除，卻仍有4位不同意戶。台北市都更處今天會同律師、警方，破門進入不同意戶的房子，將屋內物品淨空打包。

目前斯文里三期已被鷹架包圍，市府官員、警方站在出入口；台北市都更處副處長陳信良表示，這幾天同仁陸續跟不同意戶溝通，提醒屋內必須清空點交，至少通電話3次以上，並都有留下電話聯絡記錄。

陳信良表示，其中1位不同意戶願意放棄屋內屋內物品所有權，其餘3位未放棄，北市府今天上午依法在律師、警方陪同下，進入門內將相關物品錄影存證，搬到安置點。

據悉，今天上午破門時，不同意戶皆不在屋內，並未發生衝突。

不同意戶鍾家稍早現身現場，一度跟多更處官員爭執；她受訪時表示，自己不反對都更，北市府卻向外界誣衊她是釘子戶，日前市府斷水斷電後就不住在房子裡，她自己房子位於一樓，北市府估價後認定每坪50萬元，但另一側一樓估價竟是每坪90萬元，落差40萬，質疑北市府失去公平正義。