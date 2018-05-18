休閒育樂新景點 新北打造自行車躍動場

2018-05-18 05:16 中央社 新北17日電



新北市政府水利局在新店溪右岸安坑交流道橋下，設置「微樂山丘」自行車躍動體驗場，提供自行車道碗型、波浪緩坡等趣味設計體驗點，歡迎民眾享受自行車運動樂趣。

水利局表示，高灘地工程管理處所設置的躍動體驗場位於安坑交流道橋下的河川高灘地，原為廢棄車輛及雜物堆置區域，面積約4500平方公尺。

市府為提昇整體水岸景觀與休閒運動設施的完整度，於是進行環境整頓改善，營造新的休閒育樂景點，特別利用橋下遮蔭的優勢，以單車為主題，營造自行車越野運動、休憩節點等空間。

水利局指出，希望打造一個適合自行車愛好者的活動場地，提供闔家大小共遊，享受自行車運動樂趣。