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台灣第一張流浪貓狗認同卡今天誕生！

2018-05-17 09:16聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

國內知名動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」今天宣布，將與台灣首家數位原生銀行「王道銀行」(O-Bank)合作，發行全台灣第一張流浪貓狗認同卡，只要消費者持這張認同卡刷卡消費，王道銀行將提撥固定比例的回饋金給台灣動物緊急救援小組，做為傷病流浪動物救援醫療及購買飼料捐贈弱勢狗園貓園，藉由這張「浪浪認同卡」，希望更多人加入保護流浪貓狗的行列。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，長久以來許多銀行已發行無數幫助人的公益認同卡，但從未有幫助台灣弱勢流浪貓狗的認同卡，這次台灣動物緊急救援小組特別與台灣首家數位原生銀行「王道銀行」(O-Bank)合作，發行全台灣第一張流浪貓狗認同卡。

目前第一波發行的認同卡共有三種款式，是王道銀行特別邀請知名插畫家「柯基犬椪妹」設計，顏色及圖案溫馨可愛，萌度破表；民眾申辦時可自由選擇自己喜愛的圖案當作認同卡封面。

倪京台表示，使用「浪浪認同卡」刷卡消費，王道銀行將提撥0.2%的回饋金給台灣動物緊急救援小組，用於傷病流浪動物救援醫療及購買飼料捐贈弱勢狗園貓園；消費者持這張認同卡刷卡消費，另享有國內1.3%、國外2.1%的現金回饋，且不限通路，回饋金額也無上限。

王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁指出，社會上有許多為了不同生命在默默付出的公益組織；王道銀行結合消費者的力量，讓每一筆消費都能做公益，給予非營利組織長期且穩定的經費援助。

台灣動物緊急救援小組表示，「浪浪認同卡」即日起開放申請，民眾可到台灣動物緊急救援小組網站或王道銀行公益認同卡平台提出申請，希望吸引更多民眾加入關懷弱勢流浪動物的行列。

國內知名動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」今天宣布，與台灣首家數位原生銀行「王...
國內知名動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」今天宣布，與台灣首家數位原生銀行「王道銀行」(O-Bank)合作，發行全台灣第一張流浪貓狗認同卡。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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流浪貓狗認同卡顏色及圖案溫馨可愛，萌度破表。圖／台灣動物緊急救援小組提供
流浪貓狗認同卡顏色及圖案溫馨可愛，萌度破表。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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國內知名動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」今天宣布，將與台灣首家數位原生銀行「...
國內知名動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」今天宣布，將與台灣首家數位原生銀行「王道銀行」(O-Bank)合作，發行全台灣第一張流浪貓狗認同卡。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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