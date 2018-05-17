台灣第一張流浪貓狗認同卡今天誕生！

2018-05-17 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



國內知名動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」今天宣布，將與台灣首家數位原生銀行「王道銀行」(O-Bank)合作，發行全台灣第一張流浪貓狗認同卡，只要消費者持這張認同卡刷卡消費，王道銀行將提撥固定比例的回饋金給台灣動物緊急救援小組，做為傷病流浪動物救援醫療及購買飼料捐贈弱勢狗園貓園，藉由這張「浪浪認同卡」，希望更多人加入保護流浪貓狗的行列。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，長久以來許多銀行已發行無數幫助人的公益認同卡，但從未有幫助台灣弱勢流浪貓狗的認同卡，這次台灣動物緊急救援小組特別與台灣首家數位原生銀行「王道銀行」(O-Bank)合作，發行全台灣第一張流浪貓狗認同卡。

目前第一波發行的認同卡共有三種款式，是王道銀行特別邀請知名插畫家「柯基犬椪妹」設計，顏色及圖案溫馨可愛，萌度破表；民眾申辦時可自由選擇自己喜愛的圖案當作認同卡封面。

倪京台表示，使用「浪浪認同卡」刷卡消費，王道銀行將提撥0.2%的回饋金給台灣動物緊急救援小組，用於傷病流浪動物救援醫療及購買飼料捐贈弱勢狗園貓園；消費者持這張認同卡刷卡消費，另享有國內1.3%、國外2.1%的現金回饋，且不限通路，回饋金額也無上限。

王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁指出，社會上有許多為了不同生命在默默付出的公益組織；王道銀行結合消費者的力量，讓每一筆消費都能做公益，給予非營利組織長期且穩定的經費援助。