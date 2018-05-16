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政院擴大育兒津貼 地方媽媽問「兒子8歲可以追溯嗎？」

2018-05-16 16:31聯合報 記者祁容玉╱即時報導

行政院長賴清德今天宣布擴大發放育兒津貼，除擴大為0到4歲外，並納入由祖父母代為照顧小孩的家庭，消息一出新北市社會局電話接不完，民眾紛紛來電確認「我家能不能領？」，甚至有媽媽打來說「我兒子今年8歲了，津貼可以追溯發放嗎？」，讓第一線公務員啼笑皆非。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗解釋，新北市0到2歲幼兒若父母一方未就業，所得稅率在20％以下，就能領取育兒津貼2500元，若雙薪家庭有送托合格托育人員或中心，可領托育補助3000元，但若由祖父母代為照顧，無法請領托育補助。

此次政院公布擴大發放，除擴大為0到4歲外，也祖父母代為照顧者納入補助，新北市社會局統計，0到2歲祖父母代為照顧小孩的家庭納入補貼，新北市1年要增加5億7365萬元經費，2到4歲納入1年要增加19億5597萬元，總計增加25億2962萬元，需由中央和地方分攤，以現行新北市要負擔15％計算，需增編3億7944萬元支應。

根據中央解釋，領育兒津貼的條件是所得稅率在20％以下，沒有領取育嬰留職停薪津貼，小孩未接受公共或準公共化服務者。不少新北家長關心「我孩子2歲前領托育補助，2歲到4歲不能再領托育補助，能領育兒津貼嗎？」

林秀穗解釋，相關申請資格還需要向中央進一步確認，但申請條件最後一項的「公共或準公共化服務」，應包含公托、公幼，及接受補助「公共化」的私立托嬰中心、私立幼兒園等，依此推斷，若幼兒2歲後無法領托育補助，又沒有送到幼兒園上學，應可受惠。

行政院長賴清德今天宣布擴大發放育兒津貼，消息一出民眾紛紛打電話到縣市政府確認「我...
行政院長賴清德今天宣布擴大發放育兒津貼，消息一出民眾紛紛打電話到縣市政府確認「我家能不能領？」，新北市社會局一整天電話接不完。記者祁容玉／攝影
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托育育兒津貼

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