政院擴大育兒津貼 地方媽媽問「兒子8歲可以追溯嗎？」

2018-05-16 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



行政院長賴清德今天宣布擴大發放育兒津貼，除擴大為0到4歲外，並納入由祖父母代為照顧小孩的家庭，消息一出新北市社會局電話接不完，民眾紛紛來電確認「我家能不能領？」，甚至有媽媽打來說「我兒子今年8歲了，津貼可以追溯發放嗎？」，讓第一線公務員啼笑皆非。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗解釋，新北市0到2歲幼兒若父母一方未就業，所得稅率在20％以下，就能領取育兒津貼2500元，若雙薪家庭有送托合格托育人員或中心，可領托育補助3000元，但若由祖父母代為照顧，無法請領托育補助。

此次政院公布擴大發放，除擴大為0到4歲外，也祖父母代為照顧者納入補助，新北市社會局統計，0到2歲祖父母代為照顧小孩的家庭納入補貼，新北市1年要增加5億7365萬元經費，2到4歲納入1年要增加19億5597萬元，總計增加25億2962萬元，需由中央和地方分攤，以現行新北市要負擔15％計算，需增編3億7944萬元支應。

根據中央解釋，領育兒津貼的條件是所得稅率在20％以下，沒有領取育嬰留職停薪津貼，小孩未接受公共或準公共化服務者。不少新北家長關心「我孩子2歲前領托育補助，2歲到4歲不能再領托育補助，能領育兒津貼嗎？」