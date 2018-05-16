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密會柯P細節 黃承國：無需回應

2018-05-16 12:01聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

民進黨選對會上午在中央黨部將討論台北市長提名方案，台北市黨部主委黃承國會前受訪表示，對於民進黨自行提名，或「禮讓」台北市長柯文哲，會議後將會有明確的決定。日前與柯文哲密會時，柯曾表示對年底選情相當有信心，樂觀的說：「我跟丁守中、姚文智選，還是會贏！」，引發民進黨沒有禮讓空間的說法，黃承國說，沒有需要逐一回應當天「密會」的細節。

台北市黨部主委黃承國會前受訪表示，對於民進黨自行提名，或「禮讓」台北市長柯文哲，...
台北市黨部主委黃承國會前受訪表示，對於民進黨自行提名，或「禮讓」台北市長柯文哲，會議後將會有明確的決定。記者黃義書／攝影
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民進黨柯文哲丁守中

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