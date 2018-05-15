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網友問嫖妓次數？童仲彥：無數次

2018-05-15 18:57聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台北市議員童仲彥推動成立「性專區」，不僅在臉書公布新竹私娼寮探訪影片，還在記者會上直播酒店酒池肉林的影像。近日有網友在臉書直問「阿童你到底嫖妓過幾次啊？」，沒想到他也留言自爆驚人答案「無數次」。

對於留言內容，童仲彥傍晚再發文「跳離假掰的社會，預約黑白的聚會」，重申自己主張恢復萬華為歷史文化古城，集中於林森北路設性專區，稅收提撥助街友安置就業。對於回答網友「無數次」引發的討論，他也回應「就要性專區，無數次又如何」。

台北市議員童仲彥推性專區，設計「拳打假掰T」讓民眾購買呼應主張。圖／童仲彥臉書
台北市議員童仲彥推性專區，設計「拳打假掰T」讓民眾購買呼應主張。圖／童仲彥臉書
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童仲彥

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