網友問嫖妓次數？童仲彥：無數次

2018-05-15 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台北市議員童仲彥推動成立「性專區」，不僅在臉書公布新竹私娼寮探訪影片，還在記者會上直播酒店酒池肉林的影像。近日有網友在臉書直問「阿童你到底嫖妓過幾次啊？」，沒想到他也留言自爆驚人答案「無數次」。