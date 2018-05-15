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金山二媽回娘家 體驗百年潮退祭典

2018-05-15 16:07中央社 新北15日電

潮退祭典「金包里二媽回娘家」將於30日舉行遶境，今年結合「金山蹦火季及媽祖文化行腳」遊程，伴隨遶境隊伍護送媽祖鑾駕，一次體驗全台唯一的海岸潮退祭典與蹦火仔漁業技藝。

新北市副市長李四川今天表示，媽祖是台灣民眾最普遍的信仰之一，金包里慈護宮200多年以來，每年在農曆4月16日最大退潮時舉辦遶境祭典，由金山步行恭送二媽返回海蝕洞娘家，是全台唯一的海岸遶境。

他指出，遶境祭典與全台唯一保有的古老捕魚方式「蹦火仔」，同為金山地區很重要的無形文化資產，歡迎大家一起陪金包里二媽回娘家遶境祈福，體驗金山特有的民俗文化。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，相傳清嘉慶年間有漁船出海迷航，依循遠方金光得以返航脫險，後來在野柳海蝕洞中發現一尊媽祖神像，慈護宮落成後迎奉入祀，成為聞名遐邇的「媽中媽」金包里二媽神尊。

游忠義說，慈護宮為感念媽祖恩德，每年農曆4月16日與上千信眾跟隨媽祖腳步，返回海蝕洞娘家祈福感恩。

民政局長江俊霆指出，今年活動不但在30日遶境，沿途設置6處能量補給站，每站提供超過2000份地方小吃，為推廣百年漁業技藝，更首度結合「二媽回娘家」及「蹦火仔」文化，打造路上蹦火仔船隨行遶境，沿途發送金山區漁會以蹦火仔漁法補獲的青鱗魚所特製的小魚乾隨手包。

另外，農業局還推出「金山蹦火季及媽祖文化行腳」2天1夜遊程，民眾可搭乘遊船近距離感受，漁民利用磺石加水產生可燃性乙炔氣體，瞬間點燃火炬產生強光及巨大「蹦」聲響，吸引成群青鱗魚跳出海面的震撼。前100名報名民眾還可獲得金山區漁會推出的媽祖限定版青鱗魚乾罐頭。

民政局表示，「2018年北海岸傳奇媽祖文化祭─金包里二媽回娘家」系列活動即日起至5月30日止，除主活動回野柳的海岸行腳，還有「金面媽祖文化展」、「遊萬金擲萬金」、「行動媽祖老街祈福」、「金山祈安大遶境」等精彩內容。

其中，「遊萬金擲萬金」活動，民眾憑DM於假日至36家金山人氣店家消費可享折扣及集章，集滿3個章可至慈護宮廣場前擲筊，連續擲滿5個聖杯進入27日決賽，前3名幸運民眾可將1萬6888發財金帶回家。

媽祖遶境金山

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