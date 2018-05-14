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弱勢者住違建面臨拆除 新北：協助安置

2018-05-14 20:04中央社 新北14日電

台灣新巨輪服務協會利用鐵皮屋及木板，在板橋區大觀路搭簡易隔間居住，因影響公安面臨拆除命運。市府社會局協助安置會員並媒合民間資源提供租金，避免讓成員流離失所。

新巨輪服務協會租用違法搭建的鐵皮廠房作為辦公室，並以木板施作簡易隔間，有18名成員聚居生活。去年底遭附近住戶一再陳情檢舉。

新北市政府社會局副局長林昭文今天接受中央社記者訪問時表示，基於消防公共安全及照顧弱勢的責任，介入協調多次，原決議5月15日斷電，5月17日拆除，協會理事長陳安宗原稱15日將自行拆除，但目前協會尚未妥善安置好成員。為讓協會充分準備將延期拆除，社會局會媒合志工協助搬遷，並由環保局協助清運，降低協會自拆的經濟負擔。

陳安宗說，台灣新巨輪服務協會是一個以年長身心障礙者為主的街頭販賣組織，需要多一點時間為會員安排進退，但法律無情，他選擇5月配合拆除，是因為這段梅雨季節時間，會員沒辦法街賣。

社會局已經找到板橋區老人日間照顧的「板橋長安居」，騰出床位提供入住。至於長安居要收租金及水電費，是比照社會住宅提供弱勢民眾的標準，為考量身障者的經濟能力，市府媒合民間資源提供18萬元做為租金。

新北市府社會局身心障礙福利科長徐綺櫻今天受訪表示，板橋社福中心將以「一案一社工」方式後續訪視關懷，協助申請租屋補助等社會福利。

身障者公安

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