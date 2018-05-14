台北市中山區下午驚傳跳電 台電緊急搶修

2018-05-14 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市中山區稍早傳出停電狀況，中山區惠德街一處地下纜線的接頭不良，造成德惠街、雙城街、林森北路一帶約292戶停電；台電表示，現場正在搶修中，至於為何出現接頭不良問題，原因正在查明中。