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最假仙、最苦命、最心酸的北市公車幹線 你也搭過？

台北市中山區下午驚傳跳電 台電緊急搶修

2018-05-14 17:07聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市中山區稍早傳出停電狀況，中山區惠德街一處地下纜線的接頭不良，造成德惠街、雙城街、林森北路一帶約292戶停電；台電表示，現場正在搶修中，至於為何出現接頭不良問題，原因正在查明中。

有民眾反應，台北市中山區的德惠街驚傳變電器爆炸，施工單位疑似切換柴油發電，造成周邊一代飄散臭味；台電搶修單位回應，由於纜線屬於高壓電，才出現「擊穿」的聲響，並非民眾所指的爆炸。至於何時搶修完畢？台電未給明確時間點，僅說正在緊急搶修。

台北市中山區。圖／本報資料照
台北市中山區。圖／本報資料照
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台電停電爆炸

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