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身障團體被迫搬遷？新北社會局：絕對保障居住權

2018-05-14 12:44聯合報 記者王敏旭╱即時報導

「新巨輪協會」結合許多身障朋友共同居住在新北板橋，成員彼此照顧，不過近期卻傳出新北市府強硬態度，要求新巨輪協會離開這鐵皮搭建又隔出許多房間的違法建築，新北社會局長張錦麗說，該處會有明火煮飯等問題，多次遭檢舉公安有疑慮，已找到國有住宅提供居住，也媒合善款18萬元給予租金及搬遷費，搬遷時程等都是協會提出，未曾不聞不問、惡意驅趕。

新巨輪協會位於板橋所在地，將在5月17日面臨拆除的命運，理事長陳安宗在臉書提到，需要長官多一點時間，讓他為夥伴安排進退，但法律無情他們只能面對，還要配合拆除時間，只能告訴成員拆除是善意、安置是社會局的關心與照顧。

陳安宗指出，但事實並非如此，按新非常煎熬有苦難言，社會局社工2、3天親訪一次、天天來電話，這疲勞轟炸令人崩潰，社會局提供的短期安養堂，安置時間只有3個月，費用每人3千5百元，但新北市府擁有最多資源，卻沒辦法為這群人做什麼，很無奈、很感。

張錦麗說，協會18名成員去年12月開始協商，因為多次遭人舉報該處有明火，發生意外火勢將一發不可收拾，消防局只能前往處理，拆除大隊也介入，不過相關搬遷、拆除時程都是協會提出，市府未強迫要求5月17日，若協會身心都還沒有準備好，仍同意暫緩。

張錦麗指出，公安有疑慮避免憾事發生，但目前的社會住宅暫分配完畢，也提供許多弱勢居住，新巨輪協會屬於共居生活，因此在協會提出交通便利需求，社會局找到國有住宅板橋安養堂，提供16名成員居住，另2名以協助在外租屋，並提供身障租金補助。

張錦麗表示，安養堂環境好卻是國有住宅，無法免費提供，但社會局協助媒合到民間18萬元，前3個月幾乎是免費居住，還有剩餘費用，提供給協會成為購買生活用品，期間讓協會沒有壓力在外找尋新據點，若仍沒辦法，市府依舊全力協助找尋民間資源，絕對保障居住權。

另外張錦麗也說，社會局很願意幫忙，拆除大隊長也多次進駐，多方面思考方案，絕對不是不聞不問，惡意趕走協會，公部門有限制也不盡完美，沒有辦法部分就媒合社會資源，所有過程都是經過不斷協商才執行

「新巨輪協會」成員居置在鐵皮搭建又隔出許多房間的違法建築，近期傳出遭市府驅趕，新...
「新巨輪協會」成員居置在鐵皮搭建又隔出許多房間的違法建築，近期傳出遭市府驅趕，新北社會局長張錦麗說，該處會有明火煮飯等問題，多次遭檢舉公安有疑慮，已找到國有住宅提供居住，也媒合善款18萬元給予租金及搬遷費，搬遷時程等都是協會提出，未曾不聞不問、惡意驅趕。圖／報系資料照片
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