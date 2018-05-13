法鼓山心靈環保日 柯文哲出席浴佛

2018-05-13 13:44 中央社 台北13日電



法鼓山今天在國父紀念館舉辦「2018心靈環保家庭日－平安幸福禪悅趣」活動，民眾體驗生活禪等活動外，今年首度以心靈環保家庭日為主題，現場規畫各式親子活動，增進家人情感。

台北市長柯文哲、民政局副局長吳坤宏、國父紀念館館長林國章、法鼓文理學院校長惠敏法師、法鼓山護法總會會長張昌邦、法鼓山方丈和尚果東法師上午進行祈福儀式、浴佛。

果東法師引領現場民眾雙掌合十，一同祈願、許願，他也說，心淨國土淨，只要一念心淨，便在淨土，放下自我中心，能做更好的就做好，有不好的就馬上調整，但絕不懊悔，因懊悔是煩惱心。

果東法師說，心安就有平安，平安就是福。

柯文哲也給予祝福，他說，「以禪浴心，以心浴佛。祝福大家佛誕日清楚放鬆、歡喜微笑，心安平安、無事無礙」。

隨後，柯文哲在現場敲鐘，參與「用心吃飯」、「手護平安」等活動，細細品味葡萄乾，體會用心吃飯感受，也用手沾顏料製作手印畫，他利用手印繪製蝴蝶，並在下方簽名。

法鼓山已連續12年在國父紀念館舉辦放鬆的禪修活動，與往年不同的是，今年以「心靈環保家庭日」為主題，規畫各式親子手作活動，如輕黏土DIY，讓小朋友可以用黏土製作小狗；「平安無事」無事球，即用紙片裝飾一顆類似燈罩的球；「手護平安」創意畫作，用手沾顏料後繪製手印畫。

法鼓山資料顯示，上午活動初估有2000人參加，預計整天活動會有5000至6000人參加。