錫口文化節尾聲 6月辦夏日音樂會

2018-05-12 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



2018錫口文化節今天下午在台北市松山慈祐宮前廣場舉辦重頭戲「藝童趣錫口」親子活動，松山區公所規劃許多攤位，有吃、有玩。台北市長柯文哲出席活動不忘照顧選民，逛攤位之餘還加碼和民眾互動，成為人形立牌，吸引民眾排隊合影。

「錫口」一詞源自松山古地名，松山區公所每年辦理錫口文化節，大家認識新舊不同面貌的松山。系列活動結束後，6月底將舉辦「錫口夏日音樂季」，包括6月30日傍晚4點到6點在松山區民生公園舉辦按照古禮舉行的三獻大典「綠地饗宴」，以及7/7、7/14在民生活動中心1樓舉辦結合松山慈祐宮一年一度的十三街庄繞境活動，及傳統藝陣大匯演的「音繞圓環」。

松山慈祐宮董事長陳玉峰今致詞說，錫口文化節至今辦了11年，一年比一年盛大，都是由松山區公所和慈祐宮合辦，昨天完成媽祖遶境，早上9點又頒獎學金3千多人，下午又有廟口活動，媽祖誕辰1059年的系列活動，今天迎來最後一天的重頭戲，一如往年由區公所策劃，慈祐宮全力配合。

柯文哲致詞表示，他常說在地化、國際化、產業化，松山慈祐宮都有做到，今日來了許多里長、議員，表示跟在地有緊密連結，也充分發揮饒河夜市、後頭水岸的地方特色，活動才會成功，並笑說慈祐宮的信徒不只本地，連國外都有，「光明燈都收到大陸東北的」，表示已經做到國際化。