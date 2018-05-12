大叔踢完正步換刺槍？何啟聖：要看社會反應

2018-05-12 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



國軍南訓中心的新兵刺槍術訓練曝光，引起兩岸網友熱議，還有人要兩年前在凱達格蘭大道上踢正步的「五年級大叔」重出江湖。發起五年級踢正步的TVBS前主播何啟聖上午表示，其實前年踢完正步後，就有弟兄們成立了刺槍隊，目前要聽聽社會意見，再決定要不要再請這些大叔上街頭秀一下。

不過，何啟聖指出，新兵刺槍刺的好不好，夠不夠勁，他相信不是問題的重點所在，大家真正在意和耽心的，應該是台灣的國防基礎還在嗎，是否足以維護台灣的安全？這反應了社會當前的焦慮！

他說，在2016的「六一二正步」之後，隔年3月就有刺槍隊的成立，他們利用每周六、日練習2小時，並在去年「六一二」的周年聚會中，展示了成果。

這支刺槍隊，是由目前擔任國軍六、八軍團刺槍師資班教官的退役上校張博智負責指導，成員多半由當年在體幹班受過訓的學員組成。巧合的是，張博智也正是此次南訓中心師資班的教官。

在張博智眼裡，因為兵役制度的變革，新兵對於僅短短4個月的軍事常備役訓練，心態普遍消極，連帶使得幹部在管理上難度更高，但南訓中心仍能夠克服困難、照表操課，國人應多予鼓勵。

何啟聖說，兩年前他發起踢正步活動，正是因為憲兵新訓中心志願役新兵結訓典禮的分列式步伐凌亂，造成社會觀感不佳。後來從踢正步展示當天的現場參觀民眾超過3萬人，以及連第一夫人周美青都到場打氣，可見受到社會認同。