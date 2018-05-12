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聯合醫院親子共讀服務擴大辦理 5院區送閱讀禮袋

2018-05-12 13:08聯合報 記者翁浩然╱即時報導

明天就是母親節了，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天也到市立聯合醫院和平婦幼院區推廣親...
明天就是母親節了，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天也到市立聯合醫院和平婦幼院區推廣親子共讀。記者翁浩然／攝影
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明天就是母親節了，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天也到市立聯合醫院和平婦幼院區推廣親子共讀，即日起於婦幼院區生產的媽媽，將可得到「閱讀禮袋」，附有童書及共讀指引手冊；陳也期盼，讓親子共讀變成醫師的「醫囑」，讓家長從親子共讀過程中獲得樂趣與學習養育的觀念。

陳佩琪受訪表示，親子共讀在台北已做的不錯；她與柯也常常一起念書，但大部分是醫學有關的書籍，以前柯當醫生時，有時在ICU（加護病房）遇到小兒科病人，柯不知道如小兒裝葉克膜為何會中風、癲癇發作等時，她就是柯的老師。若有成人心臟方面的問題，當然就換她要請教柯。

陳說，現在的共讀是醫學以外的常識內容較多，她覺得兩個人的力量念書，再靠自己口語化講出來，有時真的比一個人獨自念書更有趣，也可以收穫更多。至於母親節怎麼過？她說，她沒有計畫，「母親節應該是孩子對我的表示吧」，回去等著孩子給我一些關愛的眼神；她也會問柯要不要幫她過母親節。

聯合醫院和平婦幼院區去年10月新設親子共讀區，安排書香志工在候診區說故事給孩子聽，今年5月10日起擴大辦理，除既有的和平婦幼，在中興、仁愛、忠孝、陽明院區，也都會贈送「閱讀禮袋」給在院區生產的媽媽，並在門診候診區陸續提供陪讀、故事給孩子聽的服務。

和平婦幼院區小兒科主任方麗容表示，和平婦幼院區現有50名書香志工已受訓完成排班提供服務，其他4院區則持續招募志工中；親子共讀能夠養成閱讀習慣，不只有助幼童成長，對家長學習育嬰知識也有幫助，親子互動、陪伴的過程則是最重要的。

明天就是母親節了，台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天也到市立聯合醫院和平婦幼院區推廣親...
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明天就是母親節了，即日起於台北市立聯合醫院和平婦幼院區生產的媽媽，將可得到「閱讀...
明天就是母親節了，即日起於台北市立聯合醫院和平婦幼院區生產的媽媽，將可得到「閱讀禮袋」，附有童書及共讀指引手冊。記者翁浩然／攝影
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親子母親節中風
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