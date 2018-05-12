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柯媽上廣播談禮讓 柯文哲：沒加分反而扣分

2018-05-12 11:40聯合報 記者楊正海╱即時報導

柯媽前晚在政論節目提到互不相欠、還是有這個可能（選總統）的話題持續發酵，昨天她又接受電台訪問，表示「我們是有天良、有感情的人」，強調不敢跟蔡英文總統嗆聲，民進黨這次若也不提名，柯文哲就一生欠她，但提名就互不相欠。

台北市長柯文哲上午參加綠能嘉年華活動，媒體提問柯媽上廣播談民進黨有沒有禮讓，柯說，講這樣也不對，不管是替國家或社會做事，不要說誰欠誰，講這樣不是加分，反而是扣分。

台北市長柯文哲上午參加綠能嘉年華活動。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午參加綠能嘉年華活動。記者楊正海/攝影
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民進黨柯文哲蔡英文
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