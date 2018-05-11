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北市府＋PChome Thai 推優質商品外銷東南亞

2018-05-11 07:56聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

亞太地區電商持續成長，北市產發局為響應新南向政策，瞄準泰國網購商機，昨天宣布攜手台灣本土、唯一落戶東南亞的電子商務平台PChome Thai合作，開設「台北好物館」優質商品專區，整合北市府、跨境平台及代營運商資源，協助台北市優質商品外銷東南亞。

北市產發局與PChome Thai 設立「台北好物館」，協助北市業者進軍泰國電商...
北市產發局與PChome Thai 設立「台北好物館」，協助北市業者進軍泰國電商市場。圖／產發局提供
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北市產發局長林崇傑時表示，亞太地區的電商銷售總額約占全球6成以上，東南亞國家鄰近台灣，是台灣業者應優先關注的潛力市場。為協助台北市業者進軍東南亞，希望透過「台北好物館」的設立，協助有意願進入東南亞跨境電商市場的業者，進行整體行銷與商品推廣。平台江提供流量支援、鎖定主要客群、精準曝光台北市特色品牌及產品，省去業者單打獨鬥的辛苦摸索，可以將商品輕鬆上架前進東南亞。

PChome網路家庭旗下的PChome Thai，自2015年以C2C拍賣模式進軍泰國，由於熟悉語言與市場行銷，並有完善的金流與物流解決方案，PChome Thai已取得當地的支付牌照等相關資格，也累積2萬賣家。

PChome Thai營運長蔡文雄指出，業者投入跨境電商常面臨語言、物流、清關、金流等諸多困難，「台北好物館」提供包括雙語客服、行銷推廣、簡便國際物流、代理當地清關、台灣金流服務以及零成本拓展泰國業務等六大優勢。業者使用台灣的銀行帳戶就能在 PChome Thai 進行交易，商品只要寄送至指定的台灣集貨倉，就能順利出貨到泰國。

「台北好物館」平台除了台北市廠商，也歡迎取得北市廠商授權品牌的第三方代營運商申請，報名時間為即日起至107年6月15日，詳情可上網查詢

東南亞PChome電商
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