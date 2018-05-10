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減輕照顧者負擔 北市府推定點臨托

2018-05-10 12:47聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

為減輕全職照顧小孩者的負擔，台北市政府社會局推出「定點臨托政策」並率先在文山區試辦，提供家長每週一到五上九點到下午五點的臨托服務，不過目前僅提供每兩小時四位名額，社會局婦幼科科長鍾雅惠表示，目前政策還在「試水溫」因此名額跟區域較少。

台北市長柯文哲今早也出席「107母親節活動暨定點臨托政策開跑活動」，柯文哲表示在養育孩子過程中，照顧者常面臨工作、家庭、育兒蠟燭多頭燒的狀況，為提供照顧者喘息服務，除原有的居家保母及托嬰中心可提供臨托服務外，也試辦定點臨托服務，讓家長依需求預約，享受安心托兒服務。

目前第一處規劃臨托的文山區居家托育服務中心，目前服務對象為台北市6個月至6歲以下兒童，社會局表示，托育空間規劃符合居家環境檢核40項標準，托育人員也都是合格保母，不過柯文哲也坦言目前還在試辦階段，因此現在只能以電話預約，但已著手架設預約網站，未來需要的民眾也可上網預約。

今網路紅人「宅女小紅」也帶著家中次子一同現身活動，談到母親節到了要送媽媽什麼東西，宅女小紅說不知道送什麼就送紅包，每個媽媽收了一定很開心，坐在台下的柯文哲也被問到要送柯媽媽、夫人陳佩琪什麼，柯文哲僅笑回「回去再想」，本來沒有講「我不會送」，但現在講了會回去想想看。

台北市長柯文哲與網路紅人宅女小紅今一同現身社會局活動。記者陳靖宜／攝影
台北市長柯文哲與網路紅人宅女小紅今一同現身社會局活動。記者陳靖宜／攝影
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柯文哲托育母親節
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