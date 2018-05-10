送按摩椅給老人日托中心 阿公阿嬤好享受

2018-05-10 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



透過新北市議員李坤城居中牽線，知名按摩椅廠牌「Tokuyo」督洋生技公司昨天捐贈市價近7萬元的2台按摩椅給三重溪美與蘆洲集賢公共托老中心，由社會局長張錦麗代表受贈，托老中心的阿公阿嬤迫不及待親自體驗，開心直呼：「真舒服！」

張錦麗表示，新北市65歲以上人口至今年3月底止，共有51萬2122人，占全市人口的12.85%，逼近高齡化社會，因此在中央推動長照2.0前，新北市即於5年前開始推動老人共餐、公共托老等老人福利政策，讓長輩們白天可以到公共托老中心受到照顧，晚上再回家和家人團聚；迄今已成立34家公共托老中心，目前收托率已達9成。

李坤城表示，因與督洋生技公司協理劉旭騰是好友，有次閒聊中談到能不能提供按摩椅給新北市公共托老中心，讓長輩們也能放鬆筋骨，托老中心的環境更健康、更舒適，結果劉一口便答應。

劉旭騰昨天也到三重溪美公共托老中心示範如何操作按摩椅，82歲的曾阿公開心地坐上按摩椅說：「這是我第一次。」逗得旁人哈哈大笑，曾阿公全身放鬆地一邊按摩，還豎起大姆指說：「讚！」