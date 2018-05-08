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鼓勵企業設托老中心 新北最高補助200萬

2018-05-08 19:18中央社 新北8日電

新北市府與企業合作，盼成為職場媽媽最堅強的後盾，企業若設置托嬰中心每一處最高可補助新台幣200萬元，今年新增企業設置托老中心也比照，希望政策可讓婦女能安心留在職場。

新北市府為鼓勵企業設置托嬰中心及托老中心，每設置一處最高可獲得新台幣200萬元補助，市府今天公布「企業托老中心」新政策，希望結合企業資源及企業社會責任，打造對家庭友善的職場環境。

市長朱立倫在公布記者會表示，每年母親節大家都會說，母親節快樂，媽媽真辛苦，但對母親的辛勞，不能只是在母親節送一束康乃馨就結束，應透過各種政策平台減輕媽媽的壓力。

他說，社會對於照顧家庭的責任幾乎都落在女性身上，尤其職場媽媽的負擔更重。市府將家庭照顧列為優先施政項目，至今已完成53家公共托育中心，34家公共托老中心。

錸德科技成立企業托老中心，不只提供員工使用，也開放給周邊市民成為公共資源。

104資訊科技公司副總經理鍾文雄表示，兩年多前設置企業托嬰中心，由政府提供設施補助，不僅留住人才離職率下降、回任率提高，也增加員工向心力。

5% Design Action創辦人楊振甫表示，許多企業有心打造家庭友善職場，但不清楚政府資源，不知如何著手，他們開發出「家庭友善職場工具包」，整合員工與資源及資訊，提供中小企業建立托育中心、托老中心的方案。

市府社會局綜合企劃科長陳佳琪接受中央社訪問表示，企業設置托育中心可以獲得最高新台幣200萬元補助，是勞工局原有的政策，今年新增加企業托老中心是新的政策，希望鼓勵更多企業關心長輩，也可以讓婦女重新投入職場。（編輯：李錫璋）

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