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小英說2電池一家用5天 翟本喬：下次總統選懂數學的

蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上

2018-05-08 17:39聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

總統蔡英文日前接受媒體專訪時談到2025非核家園，舉例Gogoro兩個大電池，可維持一個家庭至少五到六天用電量，引發熱烈討論。時代力量板橋市議員參選人彭盛韶本身也是Gogoro 1 plus車主，稍早在臉書發文直呼，「安捏母湯喔。」

「到底狗肉的兩顆電池能撐多久呢？」彭盛韶表示，這幾天朋友紛紛把蔡英文的這段話丟給他求證，剛好有網友用最近gogoro推出的go charger plus充電座來充「狗肉電池」，充到滿兩顆約是2.81度電。　

文中指出，一般家戶用電通常介於250度到330度間，夏季平均甚至會到420度以上，等於說每天家戶用電需耗費8度到14度。也就是說度過一天的家戶用電約需要8顆以上的狗肉電池，如果像蔡英文說的度過五到六天，「大概需要40顆以上。」

蔡總統日前舉例，Gogoro電動機車裡面都兩個大電池，如果這種機車有一千萬輛，「那有多少個大電池在每一個人的手上？」她算過，這兩個大電池，可維持一個家庭至少五到六天的用電量，「這不就是儲電嗎？」她說，很多新的想法，新的設計都會出現，將來智慧電網、智慧電表出現後，會讓大家在使用電時更節省。

彭盛韶算完發現，一般家庭要度過五到六天，大概需要40顆以上的電池。圖／翻攝自板橋...
彭盛韶算完發現，一般家庭要度過五到六天，大概需要40顆以上的電池。圖／翻攝自板橋新時代 彭盛韶-彭彭臉書
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