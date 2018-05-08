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北市沒公有機車練習場挨批 交通局1個月內要找場地

2018-05-08 17:34聯合報 記者翁浩然╱即時報導

機車考照新制上路近2年，台北市議員王鴻薇今於市議會交通質詢時指出，新制因多了「直角轉彎」等考項，過關難度與考前練習需求都上升，北市公有機車練習場如今仍掛蛋，在六都中墊底，她還接到民眾陳情要到新北市才有練習場、感到不便等陳情，北市府應檢討；交通局表示，1個月內將評估尋找合適場地。

根據北市研考會統計，機車路考採新制後，民眾開始向1999與市政信箱投訴北市沒有公有機車練習場的案件數逐年高升，前年剛開始只有8件，但去年已有25，今年至目前為止也有12件。王鴻薇近日也陸續接獲陳情，有市民帶孩子練機車，才發北市沒場地，必須誇到新北河濱公園才行等案例。

王鴻薇指出，比較六大直轄市，高雄設有19處居冠，第二名是設有12處的台中，其次依序為新北6處、桃園與台南則至少有1處，北市府則沒有任何一處公有機車練習場，不僅掛蛋墊底，也造成市民練習考照不便。

王鴻薇指出，台北市長柯文哲口口聲聲稱最照顧年輕人，但最貼近年輕人的機車練習場卻沒半個公有場地，市民若有練習需要，雖可向台北市三家駕訓班申請練習，但開放時間卻是在平日或特定假日，對考生仍相當不便；北市應該設法改善，讓民眾不用長途跋涉，在北市就能就近考照，同時不受時間限制影響。

交通局長陳學台表示，預計會找已有柏油或水泥鋪面、只要補畫上各種標線就可行開放使用的場地，效率會較佳，將花1個月時間尋找、評估合適地點。

台北市議員王鴻薇今於議會質詢。記者翁浩然／攝影
台北市議員王鴻薇今於議會質詢。記者翁浩然／攝影
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王鴻薇路考
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