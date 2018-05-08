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實創Techshop啟用 3間教室上學好好玩

2018-05-08 08:25聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市首座生活科技教學工坊「實創Techshop」昨在江翠國中啟用，內有木工、多元材料加工和數位加工等3間教室，以生科連結各領域及重大議題，培養創意思考、設計及解決問題等能力。

教育局表示，將以情境脈絡發展生活化主題課程，除了傳統的工具，「江翠Techshop」裡有還金工車床、落地圓盤鋸、金屬雕刻機、3D印表機和雷射切割機等自動化、數位化機具。

其中，木工教室培養學生實作的思維和能力；多元材料加工教室透過金屬、塑膠、陶瓷等不同材料的加工，培養產品設計的能力；數位加工教室利用電子材料及數位加工機具，培養學生問題解決能力。

教育局表示，3間不同類型教室，要營造學生動手操作為主體的實作探索氛圍，並整合科學、數學、自然、藝術與生科課的教學資源，學生從實作發現學習更有趣，也達到跨域內容的串連。

教育局表示，在生科教室裡，操作對象不會太複雜，諸如簡單的木椅，或用塑膠瓶製作LED手電筒等，簡單的對象反而激起學生的創意，學生所做出的成品各個長得不一樣。

江翠國中校長郭月秀表示，江翠Techshop透過實作與創造，培養具備深度思維、多工技能的未來人才，也成就「每一個孩子的適性學習」。

新北市首座生活科技教學工坊「實創Techshop」在江翠國中啟用，內部建置3間不...
新北市首座生活科技教學工坊「實創Techshop」在江翠國中啟用，內部建置3間不同風格教室，有木工教室、多元材料加工教室和數位加工教室，要培養創意思考、設計及解決問題等能力。記者魏翊庭／翻攝
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新北市首座生活科技教學工坊「實創Techshop」在江翠國中啟用，內部建置3間不...
新北市首座生活科技教學工坊「實創Techshop」在江翠國中啟用，內部建置3間不同風格教室，有木工教室、多元材料加工教室和數位加工教室，要培養創意思考、設計及解決問題等能力。記者魏翊庭／翻攝
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新北市首座生活科技教學工坊「實創Techshop」在江翠國中啟用，內部建置3間不同風格教室，有木工教室、多元材料加工教室和數位加工教室，要培養創意思考、設計及解決問題等能力。記者魏翊庭／翻攝
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